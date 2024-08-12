T.C. KAHRAMANMARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/470 Esas İLAN

Davacı , ERDAL APARDIM ileDavalı , KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Davaya konu Kahramanmaraş ili, Onikişubat ilçesi, Dereboğazı mahallesinde bulunan Fen bilirkişi'nin 16/11/2023 tarihli Bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen toplam 970,43 m² miktarındaki Doğusu; Tapulama harici bırakılan yer, Batısı; yol, Kuzeyi; yol, Güneyi ; bir kısmı Şaban Akkuş'un kullanımında olan bir kısmı da Alaaddin Okur'un kullanımında olan taşınmaz ile çevrili taşınmazı Davacı Mustafa ve Hatice oğlu, 1974 doğ. Kahramanmaraş d.lu, 25327906712 T.C kimlik numaralı ERDAL APARDIM - zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin Sayı:2022/470 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02075538