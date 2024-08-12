T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/146 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Türkmen Mahallesi 243 ada 48 Parsel sayılı taşınmazın

MALİKİN ADI VE SOYADI : ADEM DEPREM VD.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Yukarıda maliki bulunduğu yer tapu kayıtları ile ilgili bilgileri ve niteliği yazılı gayrimenkulün tamamının mülkiyet hakkı davacı OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ tarafından Kamulaştırma Kararı gereğince OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ lehine kamulaştırılmasına kararı verildiği, taşınmazda bulunan ve anlaşma sağlanamayan taşınmazın maliklerinin mülkiyet irtifak hakkı hususunda isabet eden kısmının kamulaştırılması amacıyla OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ'nin Kamulaştırma Kararı gereğince, isabet eden taşınmazın OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ adına kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıdan iptal ve maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ'ne yönetilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açtıkları davada yürütmenin durdurulması kararı alınarak belgelendirilmez ise, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Osmaniye Vakıflar BankasıŞubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmek gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi uyarınca İLAN olunur. (Tebliğ tarihi gazete yayım tarihidir.) 08/08/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02075527