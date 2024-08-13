DİYARBAKIR 1. İŞ MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2022/303 Esas

KARAR NO : 2023/227

Davacı FERİT TOLUCAN, davalılardan DIŞ KALE İNŞ.MÜH.MİM.SAN.TİC.A.ŞTİ ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Tespit davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davanın REDDİNE dair, gerekçeli kararın ve davacı vekilinin istinaf dilekçesinin davalı DIŞ KALE İNŞ.MÜH.MİM.SAN.TİC.A.ŞTİ'ne ilan yoluyla TEBLİĞİNE,

Tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize verilecek dilekçe ile Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

İş bu tebliğ ilan tarihinden itibaren 1 hafa sonra tebliğ edilmiş sayılır. 16/07/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02075902