T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 15:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mah, Seyrantepe Mevkii, 7662 Ada, 34 Parsel, 208,67 m² Yüz Ölçümü, Arsa Nitelikli Taşınmazın Borçluya Ait 40/208 HissesiMerkez (Seyrantepe) Mah. İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. Dış K.No:83 Kağıthane / İSTANBUL4.043.086,54 TL%20

01/08/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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