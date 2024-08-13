T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*
2023/1296 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/1296 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri :
İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mah, Seyrantepe Mevkii, 7662 Ada, 34 Parsel, 208,67 m² Yüz Ölçümü, Arsa Nitelikli Taşınmazın Borçluya Ait 40/208 Hissesi. Adresi :
Merkez (Seyrantepe) Mah. İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. Dış K.No:83 Kağıthane / İSTANBUL
Kıymeti :
4.043.086,54 TL KDV Oranı :
%20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2024 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 15:00
01/08/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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