T.C. OF ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde davacı TEİAŞ vekili tarafından davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen tensip ara kararı uyarınca; Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereği aşağıda adı, soyadı dosya numarası ve dava konusu parsel numarası yazılı taşınmazda davacı TEİAŞ tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden taşınmaz malikleriyle anlaşılamadığı, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası, adli yargıda düzeltme davası açabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın TEİAŞ adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Of Şubesine yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, dosyaların duruşmasının ve saatinin aşağıda belirtileceği tarih ve satte yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununu uyarınca ilan olunur. 30/07/2024

S.No Esas No: Mahalle Ada/

Parsel Davalılar İrtifak Alanı (m²) Duruşma

Tarih ve Saati 1 2024/241 SulaklıMahallesi (Gazhane Irmağı Mevki) 1065 ada 8 parsel 1-Fatma Genç, 2-Fethiye Mete, 3-Gülden Kulaksızoğlu, 4-Nazmiye Baştürk, 5-Nurhayat Bilgili, 6-Osman Nuri Saral, 7-Zeliha Eroğlu 130,50 25/09/2024 gün ve saat 11:10

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