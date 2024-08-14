T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Müteveffa: SAFFET SERT-25835046474

SATIŞ GÜNÜ VE SAATİ:18/10/2024 günü

Taşınmazlar için teklifler en geç saat 16:00'a kadar Büyükçekmece 4. Sulh Hukuk Mahkemesi 2019/25 Tereke sayılı dosyasına verilecek.

PAZARLIK YOLU İLE TAŞINMAZLARIN SATIŞ ILANI

Müteveffa Saffet Sert'in terekesi T.M.K'nun 612. maddesi gereğince iflas usulü ile tasfiye edilmektedir.

1. Taşınmaz :

Tapu Kaydı ve Muhammen Değeri : İstanbul İli, Silivri İlçesi, Sancaktepe Mahallesi, 235 ada, 105 parsel olduğu, 832,46 m2 miktarlı tarlanın müteveffa adına kayıtlı 4/20 payı.

Muhammen Değeri:116.544,40 TL.

2. Taşınmaz :

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Silivri İlçesi, Balaban Mahallesi, 788 ada, 9 parsel olduğu, 377,20 m2 miktarlı tarlanın müteveffa adına kayıtlı 4/16 payı.

Muhammen Değeri: 94.425,00 TL

3. Taşınmaz :

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Silivri İlçesi, Sancaktepe Mahallesi, 114 ada, 13 parsel olduğu, 492,80 m2 miktarlı arsanın müteveffa adına kayıtlı 4/32 payı.

Muhammen Değeri: 61.600,00 TL

4. Taşınmaz :

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Silivri İlçesi, Balaban Mahallesi, 799 ada, 430 parsel olduğu, 6.047,38 m2 miktarlı tarlanın müteveffa adına kayıtlı 4/16 payı.

Muhammen Değeri: 755.922,50 TL

5. Taşınmaz :

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Silivri İlçesi, Balaban Mahallesi, 797 ada, 1 parsel olduğu, 7.702,23 m2 miktarlı tarlanın müteveffa adına kayıtlı 244/640 payı.

Muhammen Değeri: 587.295,04 TL

Satış Şartları ve Usulü :

A) Alıcı adaylarının her bir taşınmaz için tekliflerini ayrı ayrı ve en geç 18.10.2024 Cuma günü, saat 16.00'ya kadar Büyükçekmece 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/25 Tereke sayılı dosyasına vermeleri gerekmektedir. Taşınmazlar için teklifler ayrı ayrı değerlendirildikten sonra T.M.K.'nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 50 nci maddesi uyarınca, bilirkişi raporunda belirlenen muhammen değerlerlerin % 100'ünden aşağı olmamak kaydıyla en yüksek teklifi veren en az üç istekli, daha sonra belirlenecek ihale gününde davet edilerek, Büyükçekmece 4. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda kendileriyle yapılacak pazarlık sonucunda, en yüksek bedeli veren alıcısına; ayrıca, tüm satış harç, vergi ve masraflarını üstlenmesi koşulları ile taşınmazlar ayrı ayrı ihale edilecektir.

B) Pazarlıkla satışa davet edilenlerin, muhammen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesini memleket parası ile nakit olarak veya milli bir bankanın bu miktar kadar teminat mektubunu veya teyidi yapılmış bloke çekini pazarlık başlamadan önce tevdi etmeleri gerekmektedir. Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir. İhale bedelinin, ihale tarihinden itibaren 10 gün içinde ödenmesi gerekmektedir. C) Tereke Tasfiye Memuru pazarlık sırasını tayinde ve ihalelerin yapılmasını terekenin yararına görmediği veya ertelenmesinde yarar gördüğü hallerde satışı ertelemekte serbesttir.Tapu alım-satım harç ve masrafları, %0 5,69 ihale damga vergisi ile % 10 KDV alıcıya aittir. İhale; satış tutanağının Tereke Mahkemesince onaylanması ile tamamlanacaktır. Teklif sahipleri, taşınmazlar için ayrı ayrı vereceği tekliflerini, ihale şartnamesini ve taşınmazlar ile ilgili bilirkişi raporlarını inceleyerek yeterli bilgi sahibi olduktan sonra vermiş sayılırlar. Satış şartnamesi ile taşınmazlara ilişkin bilgileri içeren bilirkişi raporu Mahkeme dosyasında görülebilir. İlan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02076693