T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI’NDAN

MADDE-1.İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanlığı faaliyet alanında yer alan, II. Gelişim Oteller Bölgesi Uludağ Alan Sınırları içerisinde 4 yıl boyunca paletli ve tekerlekli arazi aracı (Kar Motoru-ATV) ve fotoğrafçılığı İşletilmesi işidir.

İhale Kayıt Numarası:2024/1001

MADDE-2.İHALE DÖKÜMANLARININ NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale dökümanları Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanlığı'ndan 1000 TL (Bin Türk Lirası) karşılığı temin edilebilir.

NOT: İhale sonucu oluşacak karar pulu, damga vergisi ve noter masrafları isteklilere aittir.

MADDE-3.İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH, SAATTE VE HANGİ USÜLLE YAPILACAĞI:

Bursa İli Osmangazi İlçesinde, Uludağ Alan sınırları içerisinde ekte koordinatları verilen güzergahta 1 yıl süreli Kar Motoru ile Fotoğrafçılığı işletilmesi işi ihalesi 05/09/2024 tarihinde, saat 14:00 de Uludağ Alan Başkanlığı toplantı salonunda (Uludağ Alan Başkanlığı Odunluk, Liman Cd., Efe Plaza Kat:2 16110 Nilüfer/Bursa) yapılacaktır.

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü yapılacaktır.

MADDE-4.TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Dört Yıllık Muhammen Bedeli: Rakamla 32.352.408,72 TL (Otuz İki Milyon Üç Yüz Elli İki Bin Dört Yüz Sekiz TL Yetmiş İki Kuruş)+KDV bedelle ihaleye çıkacaktır.

Daha sonraki yıllara ait yıllık işletme bedeli ise, bir önceki yılın yıllık işletme bedeli üzerine "Tüketici Fiyat Endeksi – TÜFE" başlığı altında yayınlanan on iki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranında artış yapılarak bulunacaktır.

İhale için geçici teminat tutarı 970.572,26TL (Dokuz Yüz Yetmiş Bin Beş Yüz Yetmiş İki Türk Lirası Yirmi Altı Kuruş)'dur.

MADDE-5.TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER, TARİH VE SAAT:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, tekliflerini 05/09/2024 tarihi, saat 12:00 a kadar Uludağ Alan Başkanlığı toplantı salonuna teslim edecektir. (Uludağ Alan Başkanlığı Odunluk, Liman Cd., Efe Plaza Kat:2 Toplantı Salonu 16110 Nilüfer/Bursa

MADDE-6.İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, aşağıda belirtilen evrakları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre eksiksiz bir şekilde hazırlayarak teklifleri kapsamında sunacaktır.

a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfus cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumlardan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.)

b) Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası'ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.)

Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar tarafından verilecektir.

Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki son yıl içerisindeki (2023 yılı) yıllık ortalama cirosunun 7.500.000,00-TL üzerinde olduğuna dair Yeminli Mali Müşavir onaylı belgeyi vermek.

Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası'ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi'nin suretini vermek.

İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.

a) "Uludağ Alan Başkanlığı Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeliği" 10 uncu maddesi kapsamında; belirtilen parkurda ATV ve Kar Motoru için ayrı ayrı düzenlenmiş "Yeterlilik Belgesi" sahibi olmak veya söz konusu belge için gerekli yeterlilikleri sağlayıp belge düzenlenmesi talebiyle Uludağ Alan Başkanlığı'na başvuruda bulunmuş olmak.

b) 50 (Elli) adet, gümrük işlemleri tamamlanmış ve ithalat vergileri ödenmiş veya yerli malı araçlar için üreticiden alınmış yerli malı belgesi bulunan 0-3 yaş Kar Motoru mülkiyeti sahibi olmak,

c) 40 (Kırk) adet, gümrük işleri tamamlanmış ve ithalat vergileri ödenmiş veya yerli malı araçlar için üreticiden alınmış yerli malı belgesi bulunan 0-3 yaş ATV mülkiyeti sahibi olmak,

İmza sirküleri vermek. İsteklinin;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

ihale ilan tarihinden sonra vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek.

İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.

İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %3'ü tutarında geçici teminata ait dekont veya makbuzu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 120 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.

Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek.

Devlet İhale Kanunu ve diğer ilgili kanunlara göre ihale aşamasından sonra isteklinin ihalelerden yasaklı olduğu İdare tarafından tespit edilirse geçici teminat irad kaydedilir.

Not: Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 Sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf veya faksla yapılacak müracatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02076778