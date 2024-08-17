T.C. İZMİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

2022/1921 Esas

Davacı , KAMURAN DEMİREL ile Davalılar , ALARA AKKAMIŞ, ASUMAN KARAKUNDAK, BERNA ŞAMA, EBRU AKKAMIŞ, İSMAİL HAKKI BERBER, NİZAMETTİN KARAKUNDAK, OSMAN KARAKUNDAK, ÖZLEM BERBER, SELAHATTİN KARAKUNDAK, SELİM ALTAY IŞIĞAN, TANJU TANSEL BERBER, TANYEL BERBER, TUĞRUL BERBER, VOLKAN SOĞUK, YASEMİN KARAKUNDAK arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında; Davacı vekilince; hissedarı olduğunuz İzmir ili, Konak ilçesi, 2. Karataş mahallesi, 6620 ada, 22 parselde kayıtlı taşınmazın satış yoluyla ortaklığın giderilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata elverişli adresiniz tespit edilemediğinden davaya karşı cevap, bilirkişi raporuna karşı beyan ve itirazlarınız ile duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davaya karşı cevap süreniz İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN 2 hafta olup cevaba tüm delillerin açıkça yazılması, hangi delillerin hangi vakıaya ilişkin olduğunun da bildirilmesi, belge örneklerinin eklenmesi ve başka yerden getirtilecek belge-dosya varsa bilgilerin de bildirilmesi, giderlerin vezneye avans olarak yatırılması, 19/11/2024 günü saat 11:35'de duruşmanın yapılacağı, duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,

30/11/2023 tarihli bilirkişi raporunda "Dava konusu tapuda İzmir İli, Konak İlçesi, 2. Karataş Mahallesi, 6620 Ada, 22 Parselde, 62,00 m² yüzölçümlü ve "Kargir Ev" vasfıyla kayıtlı bulunan taşınmazda yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda; Dava konusu taşınmazın yüzölçümü, paydaşların sayısı ve pay oranları, imar durumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde dava konusu taşınmazın sahip olduğu imar hakkına sahip taşınmazlar için belirlenmiş olan parsel büyüklükleri dikkate alındığında taraflar arasında aynen veya ivaz ilavesi sureti ile taksiminin mümkün olmadığı, ortaklığın satış yoluyla giderilebileceği, Dava tarihi (21/10/2022) itibariyle 2.108.000,00 TL satış değeri taşıyabileceği, Satış bedeli ne olursa olsun, paydaşların her birinin satış bedelinden almaları gereken paylar dosyaya sunulu güncel tapu kayıtları ve mirasçılık belgesi dikkate alınarak hazırlanan aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde olması gerektiği, dava konusu taşınmazda 1/24 oranında pay sahibi olduğunuz" yönünde görüş bildirdikleri görülmüş, bilirkişi raporuna karşı HMK 281. maddesi gereğince İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN 2 HAFTA İÇERİSİNDE itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususları tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

DAVALI : SELİM ALTAY IŞIĞAN - 41713546102

İZMİR ili, KONAK ilçesi, ALSANCAK mah/köy, 1 Cilt, 289 Aile sıra no, 12 sırada nüfusa kayıtlı, BAYRAM TEKİN TOPRAK ve ZİŞAN oğlu/kızı, 10/12/1976 doğumlu.

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