SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN

İ L A N

1- Belediye Encümeninin 08.08.2024 tarih ve 196 sayılı kararı ile; Mülkiyeti Belediyemize ait Kemalpaşa Mahallesi Karabaş sokak 18730 parselde kayıtlı bulunan, 325 m2 kapalı alanlı ve buna bağlı 76 m2 veranda eklentisi olan işyerinin(kafeteryanın), üst katında ekte sunulan projeye göre düzenlenecek yaklaşık 864 m2 spor alanları ve 208m2 çay bahçesi olabilecek açık alan ve eklentilerinin,2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45'inci maddesine göre işletme hakkının 10(on) yıllığına kiralama ihalesi.

2-İhale, 29.08.2024 tarihinde saat 14.30'da Serdivan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır, İsteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekir.

3-Kiraya verilecek işyerinin (kafeteryanın) aylık muhammen kira bedeli 42.000,00 TL.+%20 KDV.'dir.

4-Geçici teminat miktarı 10(on)yıllık tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Nispeti %3 (yüzde üç) tutarı 182.000,00 TL.'dır. İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatını 29.08.2024 Perşembe günü saat 14.00'e kadar banka teminat mektubu veya nakit olarak, Belediyemiz veznelerine yatırması gerekmektedir.

5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aranacak belgeler;

5.1- Kanuni ikametgah sahibi olması,

5.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi,

5.2.1-Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (ihalenin yapıldığı yıl içinde), nüfus sureti, T.C. kimlik no ve vergi levhası

5.2.2-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

5.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

5.3.1-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

5.3.2-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

5.3.3- Yüz kızartıcı ve ağır hapis gerektiren suçlardan sabıkası olmadığına dair Cumhuriyet savcılığından alınacak belge.

5.4- İsteklinin, şirketin ve ortaklarının, ihalelerden yasaklı olmadıkları ve İhale şartnamesini ve eklerini okuyup aynen kabul ettiğine dair beyanları.

5.5- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler ile 83.maddesinde belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasa hükümlerini ihlal ederek ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve ihale yapılmış bulunursa geçici teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele fesih edilerek kati teminatı gelir kaydedilir.

6- 6- Kafeteryanın üst katında ekte sunulan projeye göre düzenlenecek 864m2 spor alanları ve 208 m2 çay bahçesi alanı ve eklentileri, yer teslimi yapıldıktan sonra, en geç 2(iki) ay içerisinde tamamlanıp, Belediyemize bir tutanakla teslimi yapılacaktır. Bu işlerle ilgili tüm masraf ve ödemeler kiracı tarafından karşılanacaktır. Ayrıca spor alanlarından alınacak ücretlerde, Belediye Encümeninin görüş ve onayı alınacaktır.

7-İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, Belediyemiz Gelirler Servisinden 1.500,00 TL.sı karşılığında temin

edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, ihale şartname ve eklerini almaları zorunludur.

8- Kira bedelleri birer aylık dönemler halinde her ayın 10'una kadar peşin olarak Belediye veznesine veya banka hesabına ödemek zorundadır.

9-İhaleye katılmak için gerekli belgeleri kapsayan ihale dosyasını 29.08.2024 Perşembe günü saat 14.00'e kadar, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğün(Gelirler Servisine) teslim etmeleri gerekmektedir.

10-İhaleye ilişkin her türlü harç, pul ve ilan bedelleri vs. masraflar istekliye aittir. İhaleye katılacak firma ve şahısların Belediyemize borçlarının bulunmadığını ibraz etmesi gerekmektedir.

11-İhale Komisyonu 2886 sayılı kanunun 29'uncu maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12-Telgraf veya faksla yapılacak müracaat ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

13-Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Sakarya icra daireleri ve mahkemeleridir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02076075