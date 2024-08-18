TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA-PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ İDARE

HİSSESİ İMAR

DURUMU TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ

TEMİNAT İHALE

TARİHİ İHALE

SAATİ

DÜZCE MERKEZ CEDİDİYE 139 ada 240 parsel ARSA 1.518,60 m² TAM Konut + Ticaret Alanı (TAKS:0,60 KAKS:2,40) 15.945.300,00-TL 478.359,00-TL 27.08.2024 10:00

1. Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2. İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Etlik Caddesi No:19 Dışkapı-Altındağ/ANKARA adresinde İhale Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır.

3. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri ihale için;

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz geçici teminat mektubu, (Geçici teminat mektubu 2886 sayılı ihale kanunun 26 ve 27 nci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.) Geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğünün Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şube Tahsilat Hesabı TR33 0001 0017 4510 8906 1550 21 nolu hesabına (işin adı ile birlikte alıcı firmanın unvan bilgilerinin, vergi numarası veya T.C. Kimlik numarasının da sunacağı belgede yazması gerekmektedir) veya Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğüne ihale tarih ve saatinden önce elden yatırılması zorunlu olup, ödemeye ilişkin makbuzların teklif zarfının içinde sunulması gerekmektedir.

b) Gerçek kişi olması durumunda noter tasdikli imza beyanı, T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı Örneği ve İkametgâh Belgesi,

c) Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, noter tasdikli İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi ve Vergi Kimlik Numarasını gösterir belge,

d) Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ve imza beyannamesi,

e) Tebligat için Türkiye'de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı,

4. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5. İhaleye ait şartname ve diğer evraklar Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Etlik Caddesi No:19 Dışkapı-Altındağ/ANKARA adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir. Satış için şartname bedeli 1.500,00 TL. (BinBeşYüz TürkLirası)'nın Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğüne yatırılması suretiyle şartname alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

6. İhale ile ilgili giderler, Her türlü vergi, % 10 KDV, resim, harç, noter ve diğer ödenmesi gereken giderler, ihale uhdesinde kalan alıcıya aittir.

7. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır. veya mühürlenir. Bu zarf (İÇ ZARF) geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır (DIŞ ZARF) . Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Etlik Caddesi No:19 Dışkapı-Altındağ/ANKARA adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması Satış Şartnamesinin 13. Maddesinde belirtilen hususlara göre yapılacaktır.

8. İhaleye teklif verecek alıcılarca belgelerin tamamının aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

9. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

10. İhale konusu işe ait şartname düzenlenecek olup, ihale sonucunda ihale bedelinin peşin ödenmesi halinde sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme bedelinin taksitli ödenmesi halinde sözleşme imzalanacak (sözleşme alıcı tarafından notere onaylatılacaktır.) olup, taksit tutarlarına yıllık kanuni faiz oranı ilave edilecektir.

11. İhalede en yüksek teklif üzerinden, her pey artırımı en az 100.000,00-TL (YüzBin Türk Lirası) olarak uygulanacaktır.

12. İhaleye teklif veren katılımcı taşınmazı mevcut durumu (imar, iskân, hasar, hisse, tapu kaydı vb.) ile yerinde görmüş, incelemiş ve kabul etmiş sayılacak olup gelecekte herhangi bir hak talebi ve itirazda bulunmayacaktır.