T.C.HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2022/381 Esas

DAVALILAR : 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Misafirhanesi Rüştiye Mh. Halfeti/Şanlıurfa/Türkiye Halfeti/ ŞANLIURFA

2- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bamyasuyu Mah154 Sokakno:2 Haliliye/ ŞANLIURFA

3- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İzmir Muhakemat Müdürlüğü Konak/ İZMİR

İLAN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Kayalar Mahallesi, Batısı yol,Güneyi tapulama harici taşınmaz, Kuzeyi yol, Doğusu yol ile çevrili yaklaşık 10.000 m² tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2022/381 esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02077945