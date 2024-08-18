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Giriş Tarihi: 19.08.2024 00:00

T.C.HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/381 Esas
DAVALILAR : 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Misafirhanesi Rüştiye Mh. Halfeti/Şanlıurfa/Türkiye Halfeti/ ŞANLIURFA
2- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bamyasuyu Mah154 Sokakno:2 Haliliye/ ŞANLIURFA
3- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İzmir Muhakemat Müdürlüğü Konak/ İZMİR
İLAN
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Kayalar Mahallesi, Batısı yol,Güneyi tapulama harici taşınmaz, Kuzeyi yol, Doğusu yol ile çevrili yaklaşık 10.000 tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2022/381 esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02077945

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T.C.HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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