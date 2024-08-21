AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi: 22.08.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 00:30
İLANMülkiyeti Belediyemize ait Orhangazi Mahallesi, 2853 ada 4 parsel üzerinde bulunan aşağıda kat, bağımsız bölüm numarası, niteliği, arsa payı, muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı olan 19 adet taşınmaz hali hazır şekliyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile 04/09/2024 tarihinde, Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda aşağıdaki belirtilen saat ve sıralar takip edilerek satılacaktır.
|SIRA
NO
|KAT
|BAĞIMSIZ
BÖLÜM NO
|VASFI
|ARSA PAYI
|İHALE SAATİ
|MUHAMMEN BEDELİ ₺
|GEÇİCİ İHALE TEMİNATI ₺
|1
|Zemin-Asma
|10
|Asma Katlı Dükkân
|21377/1226673
|14:25
|1.610.000,00-
|48.300,00-
|2
|Zemin-Asma
|11
|Asma Katlı Dükkân
|13769/1226673
|14:30
|1.600.000,00-
|48.000,00-
|3
|Zemin-Asma
|12
|Asma Katlı Dükkân
|24452/1226673
|14:35
|4.600.000,00-
|138.000,00-
|4
|Zemin-Asma-1. Kat
|13
|Dubleks Büro
|56650/1226673
|14:40
|2.520.000,00-
|75.600,00-
|5
|Zemin
|14
|Dükkân
|11231/1226673
|14:45
|1.150.000,00-
|34.500,00-
|6
|1.Kat
|17
|Büro
|20959/1226673
|14:50
|3.120.000,00-
|93.600,00-
|7
|1.Kat
|18
|Büro
|15954/1226673
|14:55
|1.995.000,00-
|59.850,00-
|8
|1.Kat
|19
|Büro
|16220/1226673
|15:00
|2.055.000,00-
|61.650,00-
|9
|1.Kat
|20
|Büro
|16220/1226673
|15:05
|2.055.000,00-
|61.650,00-
|10
|1.Kat
|21
|Büro
|15954/1226673
|15:10
|1.995.000,00-
|59.850,00-
|11
|1.Kat
|23
|Büro
|16707/1226673
|15:15
|1.800.000,00-
|54.000,00-
|12
|1.Kat
|24
|Büro
|16472/1226673
|15:20
|1.820.000,00-
|54.600,00-
|13
|1.Kat
|25
|Büro
|13805/1226673
|15:25
|1.300.000,00-
|39.000,00-
|14
|1.Kat
|26
|Büro
|13042/1226673
|15:30
|1.100.000,00-
|33.000,00-
|15
|1.Kat
|27
|Büro
|20202/1226673
|15:35
|2.510.000,00-
|75.300,00-
|16
|1.Kat
|28
|Büro
|20832/1226673
|15:40
|2.630.000,00-
|78.900,00-
|17
|Çatı Katı
|35
|Restaurant
|31596/1226673
|15:45
|4.100.000,00-
|123.000,00-
|18
|Çatı Katı
|36
|Büro
|16736/1226673
|15:50
|1.500.000,00-
|45.000,00-
|19
|Çatı Katı
|37
|Restaurant
|17075/1226673
|15:55
|1.510.000,00-
|45.300,00-
İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.
İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri son müracaat günü olan 04.09.2024 tarihinde saat 10:00'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
Açık teklif (açık artırma) usulü ile satışa çıkan gayrimenkuller 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/p Maddesine göre K.D.V. den istisnadır. İhale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.
Satış İhalesine Katılacak Olanlar;
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)
01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)
03-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)
04-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan, İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)
05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı
imza sirküsü,
06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
07-) Şartname Bedeli Makbuzu. (₺ 500,00-)
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02078254