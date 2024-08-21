AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

SIRA

NO KAT BAĞIMSIZ

BÖLÜM NO VASFI ARSA PAYI İHALE SAATİ MUHAMMEN BEDELİ ₺ GEÇİCİ İHALE TEMİNATI ₺ 1 Zemin-Asma 10 Asma Katlı Dükkân 21377/1226673 14:25 1.610.000,00- 48.300,00- 2 Zemin-Asma 11 Asma Katlı Dükkân 13769/1226673 14:30 1.600.000,00- 48.000,00- 3 Zemin-Asma 12 Asma Katlı Dükkân 24452/1226673 14:35 4.600.000,00- 138.000,00- 4 Zemin-Asma-1. Kat 13 Dubleks Büro 56650/1226673 14:40 2.520.000,00- 75.600,00- 5 Zemin 14 Dükkân 11231/1226673 14:45 1.150.000,00- 34.500,00- 6 1.Kat 17 Büro 20959/1226673 14:50 3.120.000,00- 93.600,00- 7 1.Kat 18 Büro 15954/1226673 14:55 1.995.000,00- 59.850,00- 8 1.Kat 19 Büro 16220/1226673 15:00 2.055.000,00- 61.650,00- 9 1.Kat 20 Büro 16220/1226673 15:05 2.055.000,00- 61.650,00- 10 1.Kat 21 Büro 15954/1226673 15:10 1.995.000,00- 59.850,00- 11 1.Kat 23 Büro 16707/1226673 15:15 1.800.000,00- 54.000,00- 12 1.Kat 24 Büro 16472/1226673 15:20 1.820.000,00- 54.600,00- 13 1.Kat 25 Büro 13805/1226673 15:25 1.300.000,00- 39.000,00- 14 1.Kat 26 Büro 13042/1226673 15:30 1.100.000,00- 33.000,00- 15 1.Kat 27 Büro 20202/1226673 15:35 2.510.000,00- 75.300,00- 16 1.Kat 28 Büro 20832/1226673 15:40 2.630.000,00- 78.900,00- 17 Çatı Katı 35 Restaurant 31596/1226673 15:45 4.100.000,00- 123.000,00- 18 Çatı Katı 36 Büro 16736/1226673 15:50 1.500.000,00- 45.000,00- 19 Çatı Katı 37 Restaurant 17075/1226673 15:55 1.510.000,00- 45.300,00-

Mülkiyeti Belediyemize ait Orhangazi Mahallesi, 2853 ada 4 parsel üzerinde bulunan aşağıda kat, bağımsız bölüm numarası, niteliği, arsa payı, muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı olan 19 adet taşınmaz hali hazır şekliyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile 04/09/2024 tarihinde, Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda aşağıdaki belirtilen saat ve sıralar takip edilerek satılacaktır.

İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri son müracaat günü olan 04.09.2024 tarihinde saat 10:00'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Açık teklif (açık artırma) usulü ile satışa çıkan gayrimenkuller 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/p Maddesine göre K.D.V. den istisnadır. İhale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.

Satış İhalesine Katılacak Olanlar;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

03-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

04-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan, İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)

05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı

imza sirküsü,

06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

07-) Şartname Bedeli Makbuzu. (₺ 500,00-)

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02078254