Haberler Resmi İlan Haberleri ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 22.08.2024 00:00

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/273
KARAR NO : 2024/143
Davacı Nuri Halil tarafından açılan nüfus davasının yapılan açık yargılaması sonunda; "Davanın kabulü ile Meryem Yeşildal' ın aynı kişiler olduğunun tespitine, Fatma Halil olarak düzenlenen ilk kaydın iptaline, bu kayıttaki bağların ve bilgilerinMeryem Yeşildal' ınait kayıtlara taşınmasına, Meryem Yeşildal' a ilişkin oluşturulan ikinci kayıttaki doğum tarihinin 01/03/1970 olarak düzeltilmesine" şeklinde karar verilerek ilanen tebliğ olunur.12/08/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02079588

ARKADAŞINA GÖNDER
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA