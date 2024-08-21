ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2023/273

KARAR NO : 2024/143

Davacı Nuri Halil tarafından açılan nüfus davasının yapılan açık yargılaması sonunda; "Davanın kabulü ile Meryem Yeşildal' ın aynı kişiler olduğunun tespitine, Fatma Halil olarak düzenlenen ilk kaydın iptaline, bu kayıttaki bağların ve bilgilerinMeryem Yeşildal' ınait kayıtlara taşınmasına, Meryem Yeşildal' a ilişkin oluşturulan ikinci kayıttaki doğum tarihinin 01/03/1970 olarak düzeltilmesine" şeklinde karar verilerek ilanen tebliğ olunur.12/08/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02079588