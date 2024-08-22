T.C. BİTLİS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2023/385 Esas

Davacılar MAKBULE ERVUZ, MÜLAZİM ERVUZ ile Davalılar MALİYE HAZİNESİ, BİTLİS ALANİÇİ KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Bitlis İli, Merkez İlçesi, Kermete Köyü, 101 ada 31 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümünün 353,57 m² olduğu, cinsinin ham toprak olduğu, malikinin Maliye Hazinesi olduğu, 3402 Sayılı Kadastro Kanununun geçici 8. Maddesi kapsamında 27.04.2022 tarihinde tescil edildiği,Taşınmazın doğusunun 101/33 parsel (2022 yılında tescil olan), batısının 101/29 parsel (2022 yılında tescil olan), kuzeyinin 101/29 (2022 yılılında tescil olan), güneyinin yol olduğu; Kermete köyünde İlk kadastronun 1956 yılında, Kadastro Güncelleme çalışmalarının 2022 yılında tamamlandığı;

Bitlis İli, Merkez İlçesi, Kermete Köyü, 101 ada 32 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümünün 552,47 m² olduğu, üzerinde 2-1 numaralı krokide Y harfiyle gösterilen 278,14 m² alana denk gelen bitişik 3 adet yapının mevcut olduğu, cinsinin ham toprak olduğu, malikinin Maliye Hazinesi olduğu, 3402 Sayılı Kadastro Kanununun geçici 8. Maddesi kapsamında 27.04.2022 tarihinde tescil edildiği, Taşınmazın doğusunun 101 ada 33 parsel (2022 yılında tescil olan), batısının yol, kuzeyinin 101 ada 31 parsel (2022 yılında tescil olan), güneyinin 101 ada 34 parsel (2022 yılında tescil olan) olduğu; Kermete köyünde İlk kadastronun 1956 yılında, Kadastro Güncelleme çalışmalarının 2022 yılında tamamlandığı;

Bitlis İli, Merkez İlçesi, Kermete Köyü, 101 ada 34 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümünün 452,54 m² olduğu, üzerinde 3-1 numaralı krokide Y harfiyle gösterilen 189,09 m² lik yapının mevcut olduğu, cinsinin ham toprak olduğu, malikinin Maliye Hazinesi olduğu, 3402 Sayılı Kadastro Kanununun geçici 8. Maddesi kapsamında 27.04.2022 tarihinde tescil edildiği,Taşınmazın doğusunun 101 ada 35 parsel (2022 yılında tescil olan), batısının yol, kuzeyinin 101 ada 32 parsel (2022 yılında tescil olan), güneyinin yol olduğu; Kermete köyünde İlk kadastronun 1956 yılında, Kadastro Güncelleme çalışmalarının 2022 yılında tamamlandığı;

Bitlis İli, Merkez İlçesi, Kermete Köyü, 110 ada 11 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümünün 2471,25 m² olduğu, cinsinin ham toprak olduğu, malikinin Maliye Hazinesi olduğu, 3402 Sayılı Kadastro Kanununun geçici 8. Maddesi kapsamında 27.04.2022 tarihinde tescil edildiği, Taşınmazın doğusunun 110/10 parsel (2022 yılında tescil olan), batısının dere, kuzeyinin 110/12 parsel (2022 yılında tescil olan, güneyinin 110/14 ve 15 parsel (2022 yılında tescil olan) olduğu; Kermete köyünde İlk kadastronun 1956 yılında, Kadastro Güncelleme çalışmalarının 2022 yılında tamamlandığı,

Bitlis İli, Merkez İlçesi, Kermete Köyü, 110 ada 14 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümünün 1079,20 m² olduğu, yukarıda 5-1 numaralı krokide A harfiyle gösterilen kısmının 433,42 m² olduğu, B harfiyle gösterilen kısmının 645,78 m² olduğu, cinsinin ham toprak olduğu, malikinin Maliye Hazinesi olduğu, 3402 Sayılı Kadastro Kanununun geçici 8. Maddesi kapsamında 27.04.2022 tarihinde tescil edildiği,Taşınmazın doğusunun 110 ada 10 parsel (2022 yılında tescil olan), batısının 110 ada 15 parsel (2022 yılında tescil olan), kuzeyinin 110 ada 11 parsel (2022 yılında tescil olan) olduğu, güneyinin 110 ada 2, 3 parsel (1956 yılında tescil olan) taşınmazlar olduğu; Kermete köyünde İlk kadastronun 1956 yılında, Kadastro Güncelleme çalışmalarının 2022 yılında tamamlandığı;

Bitlis İli, Merkez İlçesi, Kermete Köyü, 110 ada 15 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümünün 1768,02 m² olduğu, yukarıda 6-1 numaralı krokide A harfiyle gösterilen kısmının 764,83 m² olduğu, B harfiyle gösterilen kısmının 238,19 m² olduğu, C harfiyle gösterilen kısmının 765,00 m² olduğu, cinsinin ham toprak olduğu, malikinin Maliye Hazinesi olduğu, 3402 Sayılı Kadastro Kanununun geçici 8. Maddesi kapsamında 27.04.2022 tarihinde tescil edildiği, Taşınmazın doğusunun 110 ada 14 parsel (2022 yılında tescil olan), batısının dere, kuzeyinin 110 ada 11 parsel (1922 yılında tescil olan) olduğu, güneyinin 110 ada 1, 2 parsel (1956 yılında tescil olan) taşınmazlar olduğu; Kermete köyünde İlk kadastronun 1956 yılında, Kadastro Güncelleme çalışmalarının 2022 yılında tamamlandığı;

Bitlis İli, Merkez İlçesi, Kermete Köyü, 112 ada 3 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümünün 997,95 m² olduğu, yukarıda 7-1 numaralı krokide A harfiyle gösterilen kısmının 597,42 m² olduğu, B harfiyle gösterilen kısmının 400,53 m² olduğu, cinsinin ham toprak olduğu, malikinin Maliye Hazinesi olduğu, 3402 Sayılı Kadastro Kanununun geçici 8. Maddesi kapsamında 27.04.2022 tarihinde tescil edildiği, Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 02.12.2022 tarih ve 32152774 sayılı yazısına istinaden Tapu müdürlüğü tarafından Tapu kaydının beyanlar hanesine "Parselin bir kısmının 1. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı koruma alanında kalmaktadır" beyanının konulduğu, bu beyanda kastedilen alanın belirtilen yazı ekindeki krokiden yukarıda 7-1 numaralı krokide B harfiyle gösterilen 400,51 m² lik alan olduğunun anlaşıldığı; Taşınmazın doğusunun yol, batısının dere, kuzeyinin 112 ada 4 parsel (2022 yılında tescil olan) olduğu, güneyinin 112 ada 1 parsel (1956 yılında tescil olan) taşınmazlar olduğu; Kermete köyünde İlk kadastronun 1956 yılında, Kadastro Güncelleme çalışmalarının 2022 yılında tamamlandığı;

Taşınmazlarda hak iddia edenlerin, son ilandan başlayarak 3 ay içinde Bitlis Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/385 Esas sayılı dava dosyasına itirazda bulunmaları, itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacıların iddialarını ispatlaması halinde taşınmazların davacılar adına tesciline karar verileceği ilan olunur.12/06/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02079718