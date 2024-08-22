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Giriş Tarihi: 23.08.2024 00:00

T.C. MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/498 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Yeniköy mah/köy 133 Ada, 5 nolu parselve 143 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan 133/5A ve 143/2A harfli taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. 14/05/2024
Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava:
AHMET BAĞLAN MALİYE HAZİNESİ Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02079999

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T.C. MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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