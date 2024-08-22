T.C. MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 23.08.2024 00:00
İ L A NESAS NO : 2022/498 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Yeniköy mah/köy 133 Ada, 5 nolu parselve 143 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan 133/5A ve 143/2A harfli taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. 14/05/2024
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|AHMET BAĞLAN
|MALİYE HAZİNESİ
|Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02079999