T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 23.08.2024 00:00
ESAS NO : 2024/166 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Merkez İlçesi Soğucak Köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 116
PARSEL NO : 5
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 10.599,34
MALİKİN ADI VE SOYADI : Kaan Kandemir
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/166 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/08/2024
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