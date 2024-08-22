T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/166 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Muş İli Merkez İlçesi Soğucak Köyü

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 116

PARSEL NO : 5

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 10.599,34

MALİKİN ADI VE SOYADI : Kaan Kandemir

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/166 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/08/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02079933