T.C.BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/197 Esas 19/08/2024

İLAN METNİ

Dava konusu Birecik ilçesi Uğurcuk Mahallesinde bulunan maliye hazinesi adına kayıtlı 585 nolu parselin A harfi ile gösterilen 44840.58 m2 lik alanı, 590 nolu parselin A harfi ile gösterilen 14178.64 m2 lik alanı, 596 nolu parselin B harfi ile gösterilen 5986.14 m2 lik kısmı ve 585 nolu parselin B harfi ile gösterilen 31625.49 m2 lik alanı toplamda 96630.85 m2'lik taşınmaz Şevket Alçiçek tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02079948