T.C. İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/1026 Esas

DAVALI : MARKHABO NAYIMOVA Mecidiyeköy Mah. Kekik Sok. No:76 İç Kapı No:3Şişli/ İSTANBUL

Davacı ŞÜKRÜ ATLAS tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı tarafından aleyhinize açılan boşanma davasında; davacının boşanmaya ilişkin dava dilekçesi ve tensip zaptı ve ön inceleme duruşma tarihi tarafınıza ilanen tebliğ edilmiş, bu kere tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7251 sayılı yasa ile değişik HMK 147 maddesinin 2 fıkrası gereğince tahkikat duruşma günü olan 05/11/2024 günü saat: 11:30'da geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği hususu Tahkikat duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR. 05/06/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02080381