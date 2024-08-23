T.C. İSTANBUL 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2024/212 Esas 06/08/2024

Konu : GAİPLİK İLANI

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Arnavutköy Mahallesinde bulunan 101 ada, 2 parsel sayılı 11830,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın ifrazından meydana gelen 1305 ada, 21 parsel sayılı 7423,00m2 yüzölçümlü, 1379 ada, 2 parsel sayılı 2158,00 m2 yüzölçümlü ve 1306 ada, 1 parsel sayılı, 569,00 m2 yüzölçümlü Sultan Beyazıt Vakfından taşınmazların 360/8400 şar hisselerinin verasette iştirak halindeki Dimitrula Kayris ve Hristo Değirmenci adına kayıtlı olduğu, İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2022/106 esas ve 2024/171 karar sayılı dosyası ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün kayyım tayin edildiği,

Vakıf gayrimenkullerde varissiz ölüm veya gaiplik halinde intikalin vakfı adına yapılmasının gerektiği, taşınmazların 360/8400 şar hisselerinin malikleri Dimitrula Kayris ve Hristo Değirmenci'nin gaipliğine karar verilmek suretiyle adına kayıtlı bulunan yukarıda belirtilen taşınmazın 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu'nun 17. Maddesi gereğince Sultan Beyazıt Vakfı adına tesciline karar verilmesi talebiyle açılmış olmakla;

Yukarıda belirtilen taşınmazların 360/8400 şar hisselerinin malikleri Dimitrula Kayris ve Hristo Değirmenci'nin hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların ALTI (6) AY İÇİNDE İSTANBUL 42. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2024/212esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 06/08/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02080378