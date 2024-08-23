T.C.LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/215

KARAR NO : 2024/379

Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etmeye Teşebbüs suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 13.06.2024 tarihli ilamı ile 116/1, 116/4, 35/1 maddesi gereğinceBeraat karar verilen Mehmet ve Şengül kızı, 01.03.1983 Turhal Doğumlu, MİNE BİÇER'e tüm aramalara ve adres araştırmalarına rağmen bulunmamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilmemiştir.

Sanık hakkında TCK'nın116/1, 116/4 ve 35/1 maddesinde belirtilen Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etmeye Teşebbüs suçunun unsurları oluşmadığından BERAATİNE karar verilmiş olup,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibarende 2 haftalık yasal süre içeresinde İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ NEZDİNDE İSTİNAF YOLUNA başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu sanık MİNE BİÇER'e tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 21.08.2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02080380