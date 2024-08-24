T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Sayı : 2024/419 Esas 20/02/2024 Aşağıda açık kimliği bulunan ve 1994 yılından beri haber alınamadığı belirtilerek, gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçen şahıs ile ilgili bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO : 11471093668

ADI SOYADI : MEHMET ALİ PASİN

BABA ADI : ŞEYHMUS

ANA ADI : FİKRİYE

DOĞUM TARİHİ : 24/03/1976

DOĞUM YERİ : LİCE

İKAMETGAH ADRESİ: Mezopotamya Mah. 339. Sk. No:19/1Kayapınar / DİYARBAKIR

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