T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 25.08.2024 00:00
İLAN
Sayı : 2024/419 Esas 20/02/2024 Aşağıda açık kimliği bulunan ve 1994 yılından beri haber alınamadığı belirtilerek, gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçen şahıs ile ilgili bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO : 11471093668
ADI SOYADI : MEHMET ALİ PASİN
BABA ADI : ŞEYHMUS
ANA ADI : FİKRİYE
DOĞUM TARİHİ : 24/03/1976
DOĞUM YERİ : LİCE
İKAMETGAH ADRESİ: Mezopotamya Mah. 339. Sk. No:19/1Kayapınar / DİYARBAKIR
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