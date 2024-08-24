T.C. İSTANBUL 2. İFLAS DAİRESİ

Satılmasına karar verilen geminin cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :İSTANBUL MİLLİ GEMİ SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 6391 SIRASINDA GKAYITLI VE IMO 8005226 NUMASINDA KAYITLI TÜRK BAYRAKLI DÜDEN İSİMLİ GEMİ 1981 YILI JAPONYA YAPIMI OLDUĞU, KEŞİF GÜNÜ İTİBARİYLE 42 YAŞINDA OLDUĞU, ANA GÜVERTE SAÇLARINDA VE AKSAMINDA AĞIR PASLANMALARIN GÖRÜLDÜĞÜ, ÇEKİLEREK TERSANEYE GETİRİLEN GEMİNİN ANA MAKİNESİNİN 12 YILDAN DAHA UZUN BİR SÜREDİR ÇALIŞTIRILMADIĞI, SURVEY DURUMU BİLİNMEMEKLE BİRLİKTE, 12 YILDAN UZUN BİR SÜRE ATIL BEKLEYEN GEMİNİN YENİLEME SURVEYİNİN (SPECİAL SURVEY) VE KURU HAVUZLAMASININ YAPILMASININ GEREKLİLİĞİ DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE, KEŞFE KONU GEMİNİN DENİZE, YÜKE VE SEFERE HAZIR HALE GETİRİLMESİ MASRAFLARININ GEMİ DEĞERİNİN KAT BE KAT ÜSTÜNDE OLACAĞINDAN EKONOMİK OLMAYACAĞI DEĞERLENDİRİLMEKTE, BU KAPSAMDA BULUNDUĞU YERDE HURDAYA AYRILARAK SÖKÜM ALANINA GÖTÜRÜLMESİNİN UYGUN OLDUĞU KANAATİNE ULAŞILMAKTADIR. GEMİNİN TÜRKİYE'DE SÖKÜME GÖNDERİLEBİLECEĞİ YER ''ALİAĞA GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM MERKEZİ"DİR. GEMİ AMBARLARI VE BALAST TANKLARI GÖRÜLMEMİŞ OLMAKLA BİRLİKTE KONDİSYONLARININ FARKLI OLMAYACAĞI HUSUSUNDA BİLİRKİŞİ RAPORU DÜZENLENMİŞTİR.GEMİ İSMİ: DUDEN (SAO JOSE)BAYRAĞI : TÜRK (İFLAS İDARESİ 09/08/2012 TARİHLİ KARARI İLE)IMO NO : 8005226BAĞLAMA LİMANI: İSTANBULİNŞA YILI /YERİ: 1981/JAPONYAKLASI : LIOYD REGİSTERTAM BOYU/ENİ/DER. : 172,99 / 22,80 /14,75 METREGROSS TONU : 16.211NET TONU:10.598BOŞ AĞIRLIĞI (LİGHT SHİP): 6.415 M. TONDEADWEİGHT TON/DRF : 26.975 MT / 10,626 METRETİPİ: DÖKME YÜK GEMİSİANA MAKİNE : HİTACHİ B&W, B8W6L67GFCA, 10.000 BHP, 110 RPMJENERATÖRLER : 3 * NİSHİSHİBA, 550 kVADOSYAMIZDA GÖREVLİ İFLAS İDARESİNCE "Müflis şirket masa mal varlığına dahil olup kıymet takdir işlemleri bilirkişilerce 04.10.2023 günlü düzenlenen rapora göre taşıma (nakliye) masrafı düşüldükte sonra (1.806.150,00)$ (BİRMİLYONSEKİZYÜZALTIBİNYÜZELLİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ DOLARI) tahmini değerinde HURDA olduğu tespit edilen geminin sataş günü TCMB Efektif Satış kuru üzerinden belirlenecek miktar esas alınarak satışının yapılmasına, 25.12.2023 günü Olağanüstü Alacaklılar Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda pazarlık usulüyle satışının yapılmasına, gemi üzerinde bulunan ipotek miktarının peşin ödenmesi ve tahmini değerinin %60?nın altında olmamak üzere, 6 aylık eşit taksitlerle ve ilk taksitinin de peşin ödenmesi koşuluyla pazarlıkla satılmasına, satışa katılacaklardan geminin muhammen bedelinin %10?u oranında nakit ya da bu oranda milli bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubu istenmesine, satış bedelinin %20'si oranında KDV'ne tabi olmakla birlikte 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g.md.sidelaletiyle 08.03.2004 gün ve 25396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi Söküm Yönetmeliğinin 4.md.si gereğince gemi söküm yetki belgesi olan kişilerin satın alması halinde Katma Değer Vergisinden istisna tutulacağının ilana eklenmesine, e-satış portalında ve gazete ile ilanına, divanhaneye ilsakına, şartname düzenlenmesine isteyene bedeli mukabilinde şartnameden örnek verilmesine, satışa katılacakların gemiyi mevcut haliyle gezip görüp bu haliyle kabul ettiklerinin addedileceğinin de ilana dercine karar verildi" ŞEKLİNDE KARAR ALMIŞTIR.Beşiktaş Tersanesi, Altınova / YALOVA%20 (Gemi Söküm Yönetmeliğinin4.maddesi gereğince gemi söküm yetki belgesi olan kişilerin satın alması halinde KDV'den istisna tutulacaktır)26/09/2024 günü 13:59 -14.15 arasıİstanbul Adalet Sarayı, İstanbul 2.İflas Müdürlüğü odası ŞİŞLİ / İSTANBUL1- İhale pazarlık suretiyle yapılacaktır. Satış günü ve başlangıç saatinden önce nakit teminat vereceklerin T. Vakıflar Bankası İstanbul Adliye Sarayı Şubesindeki TR22 0001 5001 5800 7265 0928 39 nolu vadesiz mevduat hesabına yatırarak makbuzunu ibraz etmesi veya milli bir bankanın kesin, süresiz ve şartsız teminat mektubunu ibraz etmeleri gerekmektedir. İflas idaresinin aldığı karar gereğince 04.10.2023 tarihli bilirkişi raporuna göre taşıma (nakliye) masrafı düşüldükten sonra 1.806.150,00 USD tahmini değinde ve hurda olduğu tespit edilen geminin satış günü TCMB Efektif Satış kuruna göre TL karşılığı muhammen bedeli olarak değerlendirilecektir. 25.12.2023 tarihinde yapılan alacaklılar toplantısında alınan karar gereğince pazarlık usulü ile yapılacak satışta gemi ipotek bedelinin peşin ödenmesi ve tahmini değerinin (satış tarihindeki TCMB Efektur kur karşılığı TL'nin) % 60'ının altında olmamak üzere, 6 eşit taksitle ve ilk taksitin de peşin ödenmesi koşuluyla pazarlıkla satış yapılacaktır. Satış saati sonuna kadar talipli çıkmadığı veya şartları taşıyan miktarda teklif verilmediği taktirde satış düşecektir.2- Artırmaya iştirak edeceklerin, ihale bedeli üzerinden tahakkuk edecek Damga vergisi, KDV, ile teslim masrafları alıcıya aittir. Geminin aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g.md.sidelaletiyle 08.03.2004 gün ve 25396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi Söküm Yönetmeliğinin 4.md.si gereğince gemi söküm yetki belgesi olan kişilerin satın alması halinde Katma Değer Vergisinden istisna tutulacağı iflas idaresi kararında belirtilmiştir.3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gemi üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse ihale katılımcısının yatırdığı teminat iflas dosyası alacaklılarına ödenmek üzere alıkonulur. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen talipliye bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, gemiyi görmek isteyenlerin önceden yazılı olarak müracaat edip masraflarını peşin yatırmaları halinde, dairedeki iş durumu göz önüne alınarak memur refakatinde gemi gösterilecektir, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/2 İflas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 22/08/2024

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02081210