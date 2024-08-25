T.C. GEBZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/620 Esas

Aşağıda kimliği belirtilen İlhan KAVAZ isimli şahsın yaşadığına dair herhangi bir emare elde edilemediğinden; şahsın yaşayıp yaşamadığı, hakkında bilgisi bulunanların mahkememizin dosyasına ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde bilgi vermeleri ile şahıs yaşıyorsa kendisinin mahkememize bilgi vermesi ilan olunur.20.08.2024 Gaip T.C. Kimlik No : 38968095288Adı Soyadı : İlhan KAVAZ

Baba Adı : Ramadan

Ana Adı : Kamuran

Doğum Tarihi : 12/10/1967

Doğum Yeri : İSTANBUL

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02080290