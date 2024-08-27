T.C. İSTANBUL 2. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/39 Esas

KARAR NO : 2024/307

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/05/2024 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince cezalandırılan Suça Sürüklenen Çocuk Ahmed A. Losman ALBUTSHİ hakkında açılan kamu davasında Müşteki konumunda bulunan, Hasan ve Serpil oğlu, 06.02.2002 doğumlu Emre KARLIK tüm aramalara rağmen bulunamamıştır, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE ve GENEL İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.08.2024

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