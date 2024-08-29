T.C. HAYRABOLU İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*
2020/167 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2020/167 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, TEMREZLİ Mahalle, kavakdere Mevkii, 305 Parsel, 3 katlı çerçeveli sistem apartman vasıflı tam hisseli taşınmaz.
Adresi : Temrezli Mahallesi Kocatepe Caddesi No:2 Hayrabolu / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 18.400 m2
Kıymeti : 4.192.045,03 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:Tapudaki gibidir ;Aile konutudur. Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 10:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 10:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 10:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 10:04
27/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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