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Giriş Tarihi: 30.08.2024 00:00

T.C. HAYRABOLU İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*


TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2020/167 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/167 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, TEMREZLİ Mahalle, kavakdere Mevkii, 305 Parsel, 3 katlı çerçeveli sistem apartman vasıflı tam hisseli taşınmaz.
Adresi : Temrezli Mahallesi Kocatepe Caddesi No:2 Hayrabolu / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 18.400 m2
Kıymeti : 4.192.045,03 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:Tapudaki gibidir ;Aile konutudur. Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 10:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/11/2024 - 10:04
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 10:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 10:04

27/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02082515

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T.C. HAYRABOLU İCRA DAİRESİ
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