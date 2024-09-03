KADIKÖY BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI MEDİKAL MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1154028

1-İdarenin a) Adı : KADIKÖY BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : HASANPASA MAH. FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. NO:2 KADIKÖY/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2165425000 - 2164146712 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : 2024 YILI MEDİKAL MALZEME ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 170 KISIMDAN OLUŞAN 2024 YILI MEDİKAL MALZEME ALIMI İŞİNİN DETAYLARI İDARİ ŞARTNAMENİN EKİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DR.RANA BEŞE SAĞLIK POLİKLİNİĞİ VE ÇOCUK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ. ç) Süresi/teslim tarihi : YÜKLENİCİ İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN İŞİN SON BULACAĞI 22.11.2024 TARİHİNE KADAR MALZEMELERİ İDARENİN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA TALEP EDİLEN MİKTARLAR KADAR TESLİM ETMELİDİR.YÜKLENİCİ KENDİ İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA İDARENİN TALEBİ VE ONAYI OLMADAN MALZEME TESLİMİ YAPMAYACAKTIR. d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTAKİP 15(ONBEŞ) GÜNDÜR.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.09.2024 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : FAHRETTİN KERİM GÖKAY CADDESİ KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİNASI 4.KAT A BLOK İHALE KOMİSYON ODASI HASANPAŞA-KADIKÖY/İSTANBUL

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



#ilan.gov.tr Basın No:ILN02084004