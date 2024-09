İLAN

ESAS NO : 2024/254 Esas

KARAR NO : 2024/408

Davanın KABULÜ ile,

İzmir İli Ödemiş İlçesi, Konaklı mah/köy, Cilt No: 105 Hane No:172 BSN:2 nüfusa kayıtlı, Adam Lee ve Afife Selen oğlu, 04/04/2002 Londra / İNGİLTERE doğumlu, 37930686776 TC kimlik numaralı Bora Rex Stone'nın nüfus kayıtlarında "BORA REX" olan isminin "BORA REX TOSUN" olarak DÜZELTİLMESİNE,

İlan olunur. 05/07/2024

