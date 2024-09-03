T.C. İNEGÖL 1. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 04.09.2024 00:00
Esas : 2024/12 Karar : 2024/213
İLAN METNİ SANIK : Serkan İnekçi - 35161892768 TC No Basel İsviçre KonfederasyonuSUÇ : Borçlunun Ödeme Şarntını İhlali
SUÇ TARİHİ : 15/12/2023
UYGULANAN KANUN MAD . : İİK 340
VERİLEN HÜKÜM :3 Aya kadar tazyik hapsi
KARAR TARİHİ : 16/05/2024
TARİH :25/07/2024
Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat çıkarılmasına rağmen ve adres araştırması sonucunda şahsın güncel adres ve iletişim numarası bulunamadığından tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Mad. Ve 31 mad. Gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ve internet haber sitesinden son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı,hususu ilanen tebliğ olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02084197