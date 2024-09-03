T.C. İNEGÖL 1. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Esas : 2024/12 Karar : 2024/213

İLAN METNİ SANIK : Serkan İnekçi - 35161892768 TC No Basel İsviçre KonfederasyonuSUÇ : Borçlunun Ödeme Şarntını İhlali

SUÇ TARİHİ : 15/12/2023

UYGULANAN KANUN MAD . : İİK 340

VERİLEN HÜKÜM :3 Aya kadar tazyik hapsi

KARAR TARİHİ : 16/05/2024

TARİH :25/07/2024

Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat çıkarılmasına rağmen ve adres araştırması sonucunda şahsın güncel adres ve iletişim numarası bulunamadığından tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Mad. Ve 31 mad. Gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ve internet haber sitesinden son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı,hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02084197