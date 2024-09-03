T.C. SARIKAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesine göre (değişik 4650) açılan ve aşağıda esas numaraları yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davalarında; İLİ : YOZGAT İLÇESİ : SARIKAYA

DOSYA NO MALİK ADI SOYADI KÖYÜ ADA PARSEL KAMULAŞTIRILAN ALAN (m2) CİNSİ 2024/88 Emrullah Yoldaş HASBEK 122 110 14,95 Tarla 2024/89 Satı Yılmazer-Ömer Yılmazer-Hasbi Yılmazer-Havize Uçar HASBEK 122 112 67,03 Tarla 2024/90 Abdulkerim Kılıç, Ali Yılmazer, Emine Şahin, Fatma Eramil,Gönül Güneri, Hulusi Erbek, İlhami Erbek,MesudiyeErbek,Muhammet Hamidullah Erbek, Muhittin Kılıç, Nagihan Yılmaz, Nur Sema Kılıç, Rahime Erbek, Selim Kılıç, Şemsi Erbek HASBEK 122 117 2.901,47 Tarla 2024/91 Bekir Çiftçi HASBEK 122 126-129 2.266,51-1.285,27 Tarla 2024/92 Musa Keleşer HASBEK 123 223 2.353,75 Tarla 2024/93 Hasan Termez HASBEK 123 226 312,93 Tarla 2024/94 Şükrü Şahinsoy HASBEK 123 235-236 497,15-130,39 Tarla 2024/95 Halil Biçer HASBEK 123 238 490,31 Tarla 2024/96 Kara Ömer Kılıç ERBEK 117 13 129,50 Tarla 2024/97 Minüre Yılmaz- Nevzat Yılmaz- Celalettin Yılmaz- Mustafa Yılmaz- Adnan Yılmaz-Fatma Şaylan- Ali Rıza Yılmaz- Gülseren Balaban ERBEK 119 40 32,86 Tarla 2024/98 Fevzi Erbir- Nail Erbir- Osman Erbir- Hüsne Bağcı- Faruk Erbir- Ekrem Erbir- Fadik Ertek- Fadime Kılıç ERBEK 119 44 1.171,35 Tarla 2024/99 Seyfullah Eramir ERBEK 119 47 333,26 Tarla 2024/100 Mehmet Eramil ERBEK 119 51 436,68 Tarla 2024/101 Faruk Eramil ERBEK 119 53 446,01 Tarla 2024/102 Ali Eramil ERBEK 119 56 438,58 Tarla 2024/103 Mehmet Eramil ERBEK 119 59 548,66 Tarla 2024/104 Mehmet Ali Eramil ERBEK 119 62 302,14 Tarla

2024/105 Mustafa Yılmazer ERBEK 119 68 821,06 Tarla

1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.2-Husumet DSİ Genel Müdürlüğüne yöneltilecektir.

3-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptali davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri

takdirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankasına Sarıkaya Şubesine yatırılacaktır.

5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri,

Keyfiyet 2942 sayılı Yasanın (Değişik 4650) 10.maddesi uyarınca duyurulur. 26/06/2024

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