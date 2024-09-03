T.C. SARIKAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 04.09.2024 00:00
KAMULAŞTIRMA İLANI
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesine göre (değişik 4650) açılan ve aşağıda esas numaraları yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davalarında; İLİ : YOZGAT İLÇESİ : SARIKAYA
|DOSYA NO
|MALİK ADI SOYADI
|KÖYÜ
|ADA
|PARSEL
|KAMULAŞTIRILAN ALAN (m2)
|CİNSİ
|2024/88
|Emrullah Yoldaş
|HASBEK
|122
|110
|14,95
|Tarla
|2024/89
|Satı Yılmazer-Ömer Yılmazer-Hasbi Yılmazer-Havize Uçar
|HASBEK
|122
|112
|67,03
|Tarla
|2024/90
|Abdulkerim Kılıç, Ali Yılmazer, Emine Şahin, Fatma Eramil,Gönül Güneri, Hulusi Erbek, İlhami Erbek,MesudiyeErbek,Muhammet Hamidullah Erbek, Muhittin Kılıç, Nagihan Yılmaz, Nur Sema Kılıç, Rahime Erbek, Selim Kılıç, Şemsi Erbek
|HASBEK
|122
|117
|2.901,47
|Tarla
|2024/91
|Bekir Çiftçi
|HASBEK
|122
|126-129
|2.266,51-1.285,27
|Tarla
|2024/92
|Musa Keleşer
|HASBEK
|123
|223
|2.353,75
|Tarla
|2024/93
|Hasan Termez
|HASBEK
|123
|226
|312,93
|Tarla
|2024/94
|Şükrü Şahinsoy
|HASBEK
|123
|235-236
|497,15-130,39
|Tarla
|2024/95
|Halil Biçer
|HASBEK
|123
|238
|490,31
|Tarla
|2024/96
|Kara Ömer Kılıç
|ERBEK
|117
|13
|129,50
|Tarla
|2024/97
|Minüre Yılmaz- Nevzat Yılmaz- Celalettin Yılmaz- Mustafa Yılmaz- Adnan Yılmaz-Fatma Şaylan- Ali Rıza Yılmaz- Gülseren Balaban
|ERBEK
|119
|40
|32,86
|Tarla
|2024/98
|Fevzi Erbir- Nail Erbir- Osman Erbir- Hüsne Bağcı- Faruk Erbir- Ekrem Erbir- Fadik Ertek- Fadime Kılıç
|ERBEK
|119
|44
|1.171,35
|Tarla
|2024/99
|Seyfullah Eramir
|ERBEK
|119
|47
|333,26
|Tarla
|2024/100
|Mehmet Eramil
|ERBEK
|119
|51
|436,68
|Tarla
|2024/101
|Faruk Eramil
|ERBEK
|119
|53
|446,01
|Tarla
|2024/102
|Ali Eramil
|ERBEK
|119
|56
|438,58
|Tarla
|2024/103
|Mehmet Eramil
|ERBEK
|119
|59
|548,66
|Tarla
|2024/104
|Mehmet Ali Eramil
|ERBEK
|119
|62
|302,14
|Tarla
|2024/105
|Mustafa Yılmazer
|ERBEK
|119
|68
|821,06
|Tarla
1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.2-Husumet DSİ Genel Müdürlüğüne yöneltilecektir.
3-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptali davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri
takdirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankasına Sarıkaya Şubesine yatırılacaktır.
5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri,
Keyfiyet 2942 sayılı Yasanın (Değişik 4650) 10.maddesi uyarınca duyurulur. 26/06/2024
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02083523