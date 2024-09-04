T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
2023/64 SATIŞ
İ L A N
Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/64 SATIŞ
ile erişim sağlanabilir.
Taşınmazın Özellikleri : Rize Merkez Engindere Mah. 141 Ada, 1 Parsel. Depo: Tek katlıdır. Üç tarafı kapalı yol cephesinde kepenk mevcuttur. Taban alanı 25,89 m² dir. Bedeli: 27.288,06 TL'dir. Apartman:Zemin+ 4 kattan oluşmaktadır. Taban alanı 171,70 m² dir. Betonarme olarak yapılmıştır. Zemin katında işyeri diğer katlar konut amacı ile kullanılmaktadır. Bedeli:6.830.379,00 TL'dir. Arsa:İmar planı içerisinde yapılaşma alanına sahiptir. 973,29 m2Kıymeti : 14.643.987,06 TL KDV Oranı : %10
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 14:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 14:30
01/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02081997