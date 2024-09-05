T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*
T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2023/40510 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/40510 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/TÜRKOBASI Mahalle/Köy, 101 Ada, 5 Parsel, Taşınmazın borçluya isabet ...
Adresi : Temelli Türkobası Mahallesi 101 Ada 5 Parsel Sincan Sincan / ANKARA
Yüzölçümü : 15.393,21 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlarının bulunmadığı, plansız alanda kaldığı kadastral parsel olduğu belirlenmiştir.
Kıymeti : 3.230.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 11:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:29
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 11:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 11:29
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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