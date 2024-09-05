T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ

2023/40510 ESAS

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 11:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 11:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 11:29

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/TÜRKOBASI Mahalle/Köy, 101 Ada, 5 Parsel, Taşınmazın borçluya isabet ...Adresi : Temelli Türkobası Mahallesi 101 Ada 5 Parsel Sincan Sincan / ANKARAYüzölçümü : 15.393,21 m2İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlarının bulunmadığı, plansız alanda kaldığı kadastral parsel olduğu belirlenmiştir.Kıymeti : 3.230.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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