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Giriş Tarihi: 06.09.2024 00:00

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ
2023/40510 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/40510 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/TÜRKOBASI Mahalle/Köy, 101 Ada, 5 Parsel, Taşınmazın borçluya isabet ...
Adresi : Temelli Türkobası Mahallesi 101 Ada 5 Parsel Sincan Sincan / ANKARA
Yüzölçümü : 15.393,21 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlarının bulunmadığı, plansız alanda kaldığı kadastral parsel olduğu belirlenmiştir.
Kıymeti : 3.230.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 11:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:29
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 11:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 11:29

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02085327

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T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
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