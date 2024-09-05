T.C. MANAVGAT 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2017/229 Esas, 2021/597 Karar Konu : Gerekçeli Karar ve Ek Karar Tebliği

İLAN

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasından verilen 02/12/2021 tarihli gerekçeli karar ile 02/02/2023 tarihinde verilen ek kararın tebliği için sanığa tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

02/12/2021 tarihli gerekçeli karar ile sanık Muhammed Naimi hakkında neticeden 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,

02/02/2023 tarihli ek karar ile Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Memurluğunun 2017/887 sırasında kayıtlı 1 adet Arapça Türkçe, 1 adet Arapça yazılı, 1 adet latin harfli kimlik belgesi, 1 adet Shaıkh Ahmad Muhammadi adına düzenlenmiş pasaport, 1 adet metro turizm otobüs bileti, 174 tl 85 kuruş para ve 1 adet kahverengi cüzdan, 1 adet alyans, 3 adet fotoğraf, 1 adet istanbul kartın müşteki Shaıkh Ahmad Muhammadi'ye iadesine karar verildiği,

İş bu ilan tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zapta geçirilecek beyan ile mahkememize itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde gerekçeli kararın ve ek kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 04/09/2024

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