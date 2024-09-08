T.C. GERZE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2020/125 Esas

Davacı Hanife Eren, Hamide Çömlek, Yaşar Eren tarafından davalılar Bayram Çalmaç, Fatma Özer, Halise Dereli, Kenan Çalmaç, Kezban Çalmaç, Mabude Burma, Mesude Gökdemir, Metin Çalmaç, Murat Çalmaç, Nihat Çalmaç aleyhine açılan Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle; Mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonunda; İnşaat bilirkişisi İlyas Feridun Köseren ile Ziraat bilirkişisi Fatih Sazak tarafından düzenlenen 08/12/2022 tarihli rapora göre davaya konu edilen ve tescili istenen Sinop ili Gerze ilçesi Kirençukuru köyünde bulunan ve tapuda 102 Ada 28 Parsel, 105 Ada 9 Parsel, 106 Ada 8 Parsel, 106 Ada 11 Parsel, 115 Ada 112 Parsel,119 Ada 8 Parsel, 132 Ada 13 Parsel, 133 Ada 30 Parsel, 133 Ada 38 Parsel, 137 Ada 17 Parsel, 142 Ada 11 Parsel, 142 Ada 18 Parsel, 145 Ada 1 Parsel, 146 Ada 1 Parsel, 102 Ada 28 Parsel, 105 Ada 9 parsel ,111 Ada 29 Parsel, 111 Ada 31 Parsel, 113 Ada 6 Parsel, 115 Ada 16 Parsel, 115 Ada 106 Parsel, 118 Ada 10 Parsel, 119 Ada 2 Parsel, 119 Ada 18 Parsel, 119 Ada 26 Parsel, 135 Ada 1 Parsel, 135 Ada 5 Parsel, 137 Ada 4 Parsel, 120 Ada 63 Parsel, 129 Ada 9 Parsel, 118 Ada 43 Parsel, 119 Ada 15 Parsel, 144 Ada 1 Parsel numaralı taşınmazların davalılar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile davacı Hanife Eren ,Hamide Çömlek ,Yaşar Eren adına tescili istenilen kısımlarına ilişkin Türk Medeni Kanunu'nun 713/4 maddesi gereğince yapılan ilandır. Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gerektiği ilan olunur.

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