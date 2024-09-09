T.C. LÜLEBURGAZ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/31 Tereke Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Eskitaşlı mah/köy, 24 Cilt, 78 Hane no sırada nüfusa kayıtlı16/06/1980 Lüleburgaz doğumlu 11/05/2024 tarihinde vefat eden müteveffa Murat COŞKUN'un mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612 inci maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan, Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02086569