Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. BARTIN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 16.09.2024 00:00

Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 07:26

T.C. BARTIN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Pınar AYDOĞDU tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 11/09/2024 Dava konusu taşınmazlar Bartın, Merkez
Sıra No Esas No Davalılar Köy Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan (m2)
1 2024/212 Esas Ali Öztürk, Yakup Öztürk, Celal Öztürk, Bilal Öztürk Büyükkıran 121 ada 40 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 4,65 m2
2 2024/213 Esas Ahmet Çekingen, Müşerref Şener, Murat Çekingen, Coşkun Çekingen Çayır 102 ada 53parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 356,22 m2
3 2024/214 Esas Nazife Özdemir, Recai Özdemir, Aslan Özdemir Zekai Özdemir, İbrahim Altaytaş Çayır 103 ada 13 parsel
103 ada 14 parsel		 Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Kanal İşletme ve Bakım Yolu		 35,42 m2
684,79 m2
4 2024/215
Essa		 Hatice Özdemir, Sefa Özdemir, Fatma Gülşen, Zekai Özdemir, Erdinç Özdemir, Ergün Özdemir Çayır 112 ada
85 Parsel		 Tarla 84,22 m2
5 2024/216
Esas		 Hamit Özkal, Fatma Ünlü Büyükkıran 121 ada 40 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 3,55 m2 daimi irtifak
422,54 m2 geçici irtifak
6 2024/217 Esas Ahmet Tokgöz, Hüseyin Öztürk, Cemal, Kemal, Sadık Öztürk, Cavit, Hatice Tokgöz, Mehmet Tokgöz, Necati Tokgöz Büyükkıran 121 ada 42 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 140,99 m2
7 2024/218 Esas Emire Öztürk, Nefise, Şevki Özdemiralp, Yaşar Özdemiralp, Hasan Özdemiralp, Ayşe Erginsu, Vasfiye Özdemiralp, Sevgül Akar, Semiha Masa, Selda Kaya, Ertan Özdemiralp, Sevilay Demirci Büyükkıran 121 ada 143 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 368,26 m2
8 2024/219 Esas Hamit Özkal Büyükkıran 121 ada
46 parsel		 Kanal İşletme ve Bakım Yolu 71,07 m2
9 2024/221
Esas		 İsmail Öztürk, Hanife Eştek, Hatice Öztürk, Fatma Palabıyık, Bahri Öztürk, Fahri Öztürk, Erol Öztürk, Feridun Öztürk, Ferdi Öztürk, Ümmü Dana, Mehmet Öztürk Büyükkıran 101 ada
36 parsel		 Tarla 41,10 m2
10 2024/222 Esas Meryem Topoğlu, Muhammet Özsoy, Havva, Ahmet Özsoy, Nazmiye Özsoy Büyükkıran 105 ada 137 pasel Bahçe 176,85 daimi irtifak
268,09 m2 Geçici İrtifak
11 2024/223 Esas Zeynep Ayhan, Melahat Güngördü Büyükkıran 102 ada
52 parsel		 Kanal İşletme ve Bakım Yolu 472,06 m2
12 2024/224 Esas Zeynep Aydın, Nuriye Erol, İdris Ünlü, Fatma Kabasakal, Arif Ünlü Büyükkıran 121 ada
108 parsel		 Kanal İşletme ve Bakım Yolu 22,19 m2
13 2024/225 Esas Mustafa Ünlü, Ekrem Şen Büyükkıran 101 ada
64 parsel		 Kanal İşletme ve Bakım Yolu 510,23 m2
14 2024/226
Esas		 Niyazi Yalçın, Mustafa Ünlü, Ali İhsan Alagöz, Ömer Alagöz, Mehmet Alagöz, Rukiye Alagöz Büyükkıran 102 ada
50 parsel		 Kanal İşletme ve Bakım Yolu 2,29 m2
15 2024/227
Esas		 Ali Alagöz, Elmas Öztürk, Ömer Öztürk, Abdullah Öztürk, Aziz Öztürk, Fehmi Öztürk, Niyazi Öztürk Büyükkıran 101 ada 6 parsel Tarla 80,65 m2 daimir irtifak
302,23 geçici irtifak
16 2024/228
Esas		 Zühre Öztürk, Ali Öztürk, Hüseyin Öztürk, Hatice Tokgöz, Mehmet Tokgöz, Necati Tokgöz, Ahmet Tokgöz, Cemal, Kemal, Cavit, İsmail Öztürk, İbrahim Öztürk, Yakup Öztürk, Celal Öztürk, Bilal Öztürk, Sadık Öztürk Büyükkıran 121 ada 137 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 92,67 m2
17 2024/229
Esas		 Şennur Erdoğan, Mesut Çetin, Meftun Çetin, Şenel Aksoy, Hüseyin Aksoy, Ali Aksoy, Şahin Kör, Feyzi Kör, Aysel Kör, Zeki Arifoğlu, Ayser Okol, Cafer Narcan, Zülkani Narcan, Ali İhsan Narcan, Emine Mamaoğlu Büyükkıran 105 ada 150 parsel Bahçe 5,54 m2 daimi irtifak
17,66 m2 geçici irtifak
18 2024/230
Esas		 Engin Dönmez Büyükkıran 121 ada 88 parsel Tarla 53,87 m2 Daimi İrtifak, 21,93 m2 Geçici İrtifak
19 2024/231
Esas		 Nesrin Dalga Büyükkıran 123 ada 17 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 405,65 m2
20 2024/232 Esas Önder Ünlü Büyükkıran 102 ada
44 parsel
102 ada
45 parsel		 Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla		 1.808,23 m2
61,59 m2
21 2024/233
Esas		 Aynur Gülbal Büyükkıran 102 ada 14 parsel
102 ada 48 parsel		 Tarla
Tarla		 179,97 m2 Daimi irtifak
687,76 m2 geçici irtifak
64,88 m2 daimi irtifak
362,78 m2 geçici irtifak
22 2024/236 Esas Dursun Bilgen, Recep Bilgen, Durkalun Bilgen, Fatma Kaplan Çayır 112 ada 62 parsel Tarla 77,23 m2 daimi irtifak
192,54 m2 geçici irtifak
23 2024/237
Esas		 Hasan Karaalioğlu, Erdem Özkök Çayır 112 ada83 parsel Tarla 67,25 m2 daimi irtifak
317,40 m2 geçici irtifak
24 2024/238
Esas		 Şenol Aydın Büyükkıran 121 ada72 parsel Tarla 40,16 m2 daimi, 104,14 geçici irtifak
25 2024/239 Esas Elmas Öztürk Büyükkıran 121 ada
27 parsel		 Tarla 7,44 m2 geçici irtifak
26 2024/240
Esas		 Mustafa Özçalık Büyükkıran 105 ada170 parsel Ahşap Ev ve Tarla 375,17 m2 Daimi İrtifak
973,97 m2 geçici irtifak
27 2024/241
Esas		 Hüseyin Sarıbıyık Büyükkıran 101 ada45 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 338,26 m2
28 2024/242
Esas		 Mustafa Özdemir, Pembe Özdemir, Emire Kaya, Zühre Özcan, Halil Özdemir, Mustafa Özdemir, Hatice Özdemir, Sefai Özdemir, Fatma Gülşen, Zekai Özdemir, Erdinç Özdemir, Ergün Özdemir, Sevim Can, Penbe Özkan, Rahmi Özdemir, İsmail Özdemir Çayır 112 ada
134 parsel		 Tarla 72,78 m2 Daimi irtifak, 437,54 m2 Geçici irtifak
29 2024/243 Esas Ahmet Ağcı Çayır 102 ada 4 parsel Tarla 43,26 m2 Daimi irtifak
54,10 m2 geçici irtifak
30 2024/244 Esas Nurettin Türkmemiş Çayır 112 ada 58 parsel Tarla 20,74 m2 Daimi, 122,86 m2 geçici irtifak
31 2024/245 Esas Yaşar Kaçar, Kadir Kaçar Çayır 112 ada
172 parsel		 Kanal İşletme ve Bakım Yolu 353,69 m2
32 2024/246 Esas Abdullah Aydın Çayır 112 ada
104 parsel		 Tarla 40,14 m2 daimi irtifak
42,11 m2 geçici irtifak
33 2024/247 Esas Cemal Özdemir, Galip Özdemir, Zeynep Uzun, Zühre Kalkan, Abdullah Aydemir, Emrullah Aydemir Çayır 104 ada
6 parsel		 Kanal İşletme ve Bakım Yolu 203,58 m2
34 2024/249 Esas Turgay Türkmemiş, Zeynep Türkmemiş Çayır 112 ada 59 parsel Tarla 1,06 m2
35 2024/250 Esas Gerişkatırcı köy tüzel kişiliği Gerişkatırcı 114 ada
259 parsel
114 ada 258 parsel		 Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla		 681,92 m2
102,98 m2
36 2024/251 Esas Hasan Özdil Gerişkatırcı 114 ada 270 parsel
114 ada 271 parsel		 Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla		 562,76 m2
26,06 m2 daimi irtifak
245,91 m2 geçici irtifak
37 2024/252 Esas Mustafa Koç, Sebahattin Koç, Gerişkatırcı 114 ada 18 parsel Tarla 51,49 m2 daimi irtifak
313,86 m2 geçici irtifak
38 2024/253 Esas Ömer Yeşilbal Gerişkatırcı 114 ada 68 parsel Tarla 153,47 m2 daimi irtifak
25,45 m2 geçici irtifak
39 2024/254 Esas Nazmiye Bayraktar, Aydemir Bayraktar, Aydın Bayraktar, Serpil Karaküçük, Nihal Aytuğrul, Osman bayraktar, Rıdvan Bayraktar, Buğra Bayraktar Gerişkatırcı 114 ada 323 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 183,69 m2
40 2024/255 Esas Yaşar Alagöz Çayır 102 ada 63 parsel
112 ada 122 parsel
112 ada 142 parsel		 Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla
Tarla		 303,80 m2
102,95 m2 daimi irtifak
258,06 m2 geçici irtifak
134,66 m2
41 2024/256 Esas Atifet Öztürk, Gülsüm Uzun, Fatma Özer, Bahriye Demircioğlu, İsmail Kaçar, Muammer Kaçar, İbrahim Kaçar, Tevfik Demircioğlu Çayır 112 ada 146 parsel
112 ada 147 parsel		 Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla		 358,56 m2
127,12 m2 daimi irtifak
235,87 m2 geçici irtifak
42 2024/257 Esas Necmi Gülbal Gerişkatırcı 114 ada 66 parsel
114 ada 67 parsel
114 ada 263 parsel
114 ada 262 parsel		 Tarla
Tarla
Tarla
Kanal İşletme ve Bakım Yolu		 2,03 m2 daimi irtifak
9,78 m2 geçici irtifak
219,42 m2 daimi irtifak
912,27 m2 geçici irtifak
1,39 m2 geçici irtifak
89,07 m2
43 2024/258 Esas Ali Karataş, Zehra Aktaş Gerişkatırcı 114 ada 371 parsel
114 ada 372 parsel		 Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla		 155,82 m2
53,37 m2 geçici irtifak
44 2024/259 Esas Yüksel Aslantin, Zekai Aslantin Gerişkatırcı 114 ada 318 parsel
114 ada 319 parsel		 Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla		 49,94 m2
75,34 m2 geçici irtifak
45 2024/260 Esas Zeynep Uzun, Hatice Ünal, Hasan Özçiçek Gerişkatırcı 114 ada 302 parsel
114 ada 303 parsel		 Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla		 171,10 m2
200,99 m2 daimi irtifak
69,75 m2 geçici irtifak
46 2024/261 Esas Erol Metin Gerişkatırcı 114 ada 377 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 202,14 m2
47 2024/262 Esas Settar Canbakış Gerişkatırcı 114 ada 336 parsel Tarla 141,30 m2 geçici irtifak
48 2024/263 Esas Hüseyin Yürek Gerişkatırcı 114 ada 330 parsel Tarla 121,05 m2 geçici irtifak
49 2024/264 Esas Mustafa Kibir, Osman Koç Gerişkatırcı 104 ada 41 parsel Tarla 9,01 m2 daimi irtifak
25,20 geçici irtifak
50 2024/265 Esas Mehmet Bulut Gerişkatırcı 114 ada 374 parsel
114 ada 375 parsel		 Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla		 200,79 m2
65,77 m2 geçici irtifak
51 2024/266 Esas Hüseyin Öztürk Gerişkatırcı 114 ada 362 parsel
114 ada 363 parsel		 Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla		 145,69 m2
48,67 m2 geçici irtifak
52 2024/267 Esas Emine Aktaş Gerişkatırcı 114 ada 353 parsel
114 ada 354 parsel		 Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla		 116,14 m2
149,40 m2 daimi irtifak
107,36 m2 geçici irtifak
53 2024/268 Esas Hasan Bayrak Gerişkatırcı 114 ada 288 parsel
114 ada 289 parsel		 Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla		 121,40 m2
46,21 geçici irtifak
54 2024/269 Esas Celal Özcan Gerişkatırcı 114 ada 276 parsel
114 ada 277 parsel		 Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla		 604,58 m2
212,24 m2 geçici irtifak
55 2024/270 Esas İbrahim Ayakakatik, Efraim Ayakatik, Naim Ayakatik, Zehra Ayakatik, Nezahat Üntürk, Hasan Ayakatik, Hatice Uzunal, Nevzat Ayakatik, Gülhan Zaimoğlu, Necla Dana, Kezban Ayakatik, Mehmet Ayakatik, Semra Pirnal, Ender Ayakatik, Nebahat Çağan Gerişkatırcı 114 ada 317 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 626,16 m2
56 2024/271 Esas Erkan Kızıltaş Gerişkatırcı 114 ada 311 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 346,16 m2
57 2024/272 Esas İzzet Yaman, Fatma Özkavlak, Emine Bayrak, Havva Yaman, Elif Yaman, Esra Yaman, Nuriye Gizli Gerişkatırcı 114 ada 294 parsel
114 ada 295 parsel		 Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla		 360,07 m2
137,89 m2 geçici irtifak
58 2024/273 Esas Safiye Gülbal, Ümmü Kaymakcı, Mehmet Gülbal, Hafize Emiroğlu, Hatice Ayakatik, Yusuf Yeşilbal, Mehmet Yeşilbal, Ercan yeşilbal, Rukiye Gülbal, Sabriye Karakayış, Sabri Pilavcı, Sabire Pilavcı, Fatma Arfundalı, Selim Pilavcı Gerişkatırcı 114 ada 297 parsel
114 ada 298 parsel		 Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla		 174,51 m2
66,33 m2 geçici irtifak
59 2024/274 Esas Aydemir Bayraktar, Nazmiye Bayraktar, Aydın Bayraktar, Serpil Karaküçük, Nihal Aytuğrul, Osman Bayraktar, RıdvanBayraktar, Buğra Bayraktar, Ragıp Bayraktar, Gerişkatırcı 101 ada 7 parsel
114 ada 324 parsel		 Tarla
Tarla		 103,64 m2 daimi irtifak
24,35 m2 geçici irtifak
63,36 m2 geçici irtifak
60 2024/275 Esas Kemal Gebiç, Firdes Gebiç, Salih Gebiç, CemalGebiç, Fatma Çelik, Ziver Gebiç, Ayhane Metin, Cengiz Gebiç, Cevat Gebiç Gerişkatırcı 114 ada 359 parsel
114 ada 360 parsel		 Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla		 193,27 m2
63,76 m2 geçici irtifak
61 2024/276 Esas Osman Koç, Ömer Koç, Mustafa Koç, Soncay Koç, Tuncay Koç, Mehmet Koç, Şennure Postal, Nazmiye Bayraktar, Aydemir Bayraktar, Aydın Bayraktar, Serpil Karaküçük, Nİhal Aytuğrul, Osman Bayraktar, Rıdvan Bayraktar, Buğra Bayraktar, Ragıp Bayraktar, Gerişkatırcı 114 ada 285 parsel
114 ada 286 parsel
114 ada 383 parsel
114 ada 384 parsel		 Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla
Kanal İşletme ve Bakım Yolu
Tarla		 203,91 m2
78,96 m2 geçici irtifak
164,44 m2
54,83 m2 geçici irtifak
62 2024/234 Esas Hatice Yılmaz, Ali Erçetin Büyükkkıran 122 ada 24 parsel Kanal İşletme ve Bakım Yolu 363,60 m2

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02088940

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. BARTIN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA