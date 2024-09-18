T.C. İSTANBUL 41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/18 Esas 11/09/2024

İ L A N

İSTANBUL 41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR.

MALİYE HAZİNESİ ile İSTANBUL DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Davaya konu İstanbul Beyoğlu İlçesi, İstiklal (Hacıhüsrev) Mahallesinde bulanan 1614 ada, 11 parsel sayılı taşınmaz malın ½ hissesinin maliki Abdulkadir kızı Hayriye'nin nerede olduğu bilinmediğinden hak ve manfaatlerinin korunması amacı ile İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/11/2013 tarihli ve 2013/579 Esas 2013/1474 Karar sayılı kararı ile 3561 sayılı yasa gereğince İstanbul Defterdarlığının kayyım olarak atandığı taşınmazın 10 yıllık kayyımla idare süresi dolduğundan 4721 sayılı TMK 588. Maddesi gereğince Hazine adına gerekli tescil işlemlerinin yapılabilmesi için adı geçen Abdulkadir kızı Hayriye'nin gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla, TMK'nın 33. Maddesi gereğince gaipler hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 aylık müddet içerisinde Mahkememizin 2024/18 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri, gaip hayatta ise aynı şekilde açık adresinin de bildirilmesi hususunun, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı yüksek üç büyük gazetelerin birisinde bir defaya mahsus olmak üzere ilan edilerek ilan edildiğine dair gazete nüshasının mahkememize gönderilmesi hususu ilanen tebliğ olunur. 11/09/2024