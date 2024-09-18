T.C. İSTANBUL 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/337 Esas

DAVALI: KENAN GÜZELSES - 24466662848

Adresi: Hırka-İ Şerif Mah. Melek Hoca Cad. Erenler Apt. No:2 Fatih/ İSTANBUL

Davacı SERAP GÜZELSES ile Davalı KENAN GÜZELSES arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmamanız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, Ön İnceleme duruşma gününün İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir.

HMK.nun 139/1 maddesi gereğince belirlenen 18/11/2024 günü saat 14.45'de yapılacak ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, aksi halde (HMK 139/1-ç md) o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu işbu ilamın yayınladığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususu ilan olunur. 17/09/2024