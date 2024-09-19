Giriş Tarihi: 20.09.2024 00:00
ANKARA BATI 7. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/400 Esas
DAVACI : HAMİDE YAVUZ -10505474152
DAVALI : ZİHNİ YAVUZ- 21727541492
DAVA : Boşanma (Çekişmeli)
Davacı Hamide YAVUZ'un davalı ZİHNİ YAVUZ aleyhine açtığı Çekişmeli Boşanma davası nedeniyle;
Davalı Zihni YAVUZ'a 19/12/2024 günü saat 10:35'te ön inceleme duruşmasının icra edileceği, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği" hususu ilanen tebliğ olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02091291