ANKARA BATI 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/400 Esas

DAVACI : HAMİDE YAVUZ -10505474152

DAVALI : ZİHNİ YAVUZ- 21727541492

DAVA : Boşanma (Çekişmeli)

Davacı Hamide YAVUZ'un davalı ZİHNİ YAVUZ aleyhine açtığı Çekişmeli Boşanma davası nedeniyle;

Davalı Zihni YAVUZ'a 19/12/2024 günü saat 10:35'te ön inceleme duruşmasının icra edileceği, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği" hususu ilanen tebliğ olunur.