Giriş Tarihi: 21.09.2024 00:00
BEŞİKTAŞ SAİT ÇİFTÇİ DEVLET HASTANESİ
|İKN
|:
|2024/1223883
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|BEŞİKTAŞ SAİT ÇİFTÇİ DEVLET HASTANESİ
|b) Adresi
|:
|BARBOROS BULVARI NO: 109 YILDIZ MAH. BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2123816700 - 2122584353
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|2025 YILI 12 AYLIK HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ(HBYS) HİZMET ALIMI
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|2025 YILI 12 AY SÜRELİ HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ HİZMET ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|BEŞİKTAŞ SAİT ÇİFTÇİ DEVLET HASTANESİ -DİKİLİTAŞ MAH. BARBAROS BULV, YILDIZ CD. NO:109, 34349 BEŞİKTAŞ
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|İşe başlama tarihi 01.01.2025, işin bitiş tarihi 31.12.2025
|d) İşe başlama tarihi
|:
|01.01.2025
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|09.10.2024 - 11:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|BEŞİKTAŞ SAİT ÇİFTÇİ DEVLET HASTANESİ-DİKİLİTAŞ BARBAROS BULV, YILDIZ CD. NO:109, 34349 BEŞİKTAŞ
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
|4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
|İstekli ihale tarihinde Sağlık Bakanlığı Kayıt Tescil Sistemi Aktif HBYS
İstekli TS ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Sertifikasına veya TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
İstekli TS ISO/IEC 15504-SPICE en az Level 2 veya CMMI Level 3
İstekli TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Yeterlilik Belgesine
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarından birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.
|4.3.4. Demonstrasyon yapılması istenmektedir.
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti İşi benzer iş olarak kabul edilecektir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,87
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
İhale kapsamında çalışacak olan personellere; 31.08.2013 tarih ve 2013/5215 karar sayısı ile resmi gazetede yayınlanan ve 29/11/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan kararnameye istinaden, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6.maddesi Fiyat farkı hesabına göre fiyat farkı hesaplanacaktır. .Yüklenici ve İdare, HBYS sözleşmesi ile birlikte aynı anda ihale dökümanları arasında yer alan Gizlilik Sözleşmesini ve Arka Kapı Taahhütnamesini imzalayacaklardır. Yüklenici tarafından sağlanan tüm personel ile ihale dökümanları arasında yer alan gizlilik sözleşmesi imzalanacaktır. İdari Şartnamede yer almayan hususlarda işe ait Teknik Şartname ve ilgili Mevzuat Hükümleri uygulanır. Yüklenici yürürlükteki 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatının getirdiği tüm yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Mevzuatta yapılacak değişiklikleri takip etmek ve uygulamak zorundadır.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02092281