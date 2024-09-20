T.C. DİVRİĞİ SULH HUKUK MAHKEMESİN'DEN

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ESAS NO : 2024/7 Esas

MİRASÇI : Mehmet DEMİR 25/03/1964, Divriği Doğumlu, Hasan ve Hatice oğlu,

Davacı Garanti Bankası tarafından aleyhinize açılan Sivas ili, Divriği İlçesi, Purunsur mahallesi sınırları içerisinde bulunan 132 ada 14 parsel,119 ada 11 parsel sayılı taşınmazlar için açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yurt dışı adresiniz güncel olmadığı için tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 10/01/2025 günü saat 09:50'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK.317/2, 122 ve 128. maddeleri uyarınca, dava dilekçesine karşı iki hafta içinde HMK 129. maddesindeki unsurları içerir şekilde cevap dilekçesi vermeniz, süresinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız, HMK'nın 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.16/09/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02091779