T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2024/454 Esas

Davacı Muhammet Arslan vekili tarafından Mahkememize açılmış bulunan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının verilen ara kararı gereğince;

Sinop İli, Gerze İlçesi, Boyalı Mahallesi/Köyü, Cilt No:13, Hane No:34, BSN:21 ile nüfusa kayıtlı, Necati ve Fatma'dan olma, 03/06/1989 Fatih doğumlu, 11027976148 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa ARSLAN'ın gaipliğine karar verilmesi istenmiş olmakla, Mustafa ARSLAN'ın nerede olduğu ve nerede oturduğu hususunda bilgi sahibi olanların ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde Mahkememizin 2024/454 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri, ayrıca gaipliğin hükmü için lazım olan ilam müddeti zarfında hiçbir hak sahibi zuhur etmezse, bu malların Hazineye intikal edeceği, T.M.K.'nun 32. ve 530. Maddesince 1. (Birinci) gaiplik ilanı olarak duyurulur. 20/09/2024

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