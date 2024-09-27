ZONGULDAK KADASTRO MAHKEMESİNDEN

2004/27 ESAS

Mahkememizin 2004/27 Esas, 2016/4 Karar sayılı davacılar Safiye FİLİZ mirasçıları ve arkadaşları tarafından davalılar Yusuf BİLİR ve diğerleri aleyhine açılan Kadastro Tespitine İtiraz davasının yapılan yargılaması sonunda tüm aramalara rağmen kendilerine tebliğ yapılamayan aşağıda bilgileri yazılı davalılara ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmekle; Mahkememizin 2004/27 Esas, 2016/4 Karar sayılı 22/01/2016 tarihli kararı ile HÜKÜM :

1-Davacının açmış olduğu davanın KISMEN KABUL KISMEN REDDİ ile;

2-Zonguldak ili Merkez ilçesi Eceler Köyü, Çayköy, Recepler Mevkii 102 ada 24 parsel sayılı 27.949,33 m2'lik taşınmaz toplam 34560 pay kabul edilerek;

480 payının Recep ve Asiye oğlu, 1933 doğ, Yusuf Bilir

10640 payının (ölü olduğu belirtilmek suretiyle) Osman oğlu 1934 doğ, Mehmet Keskin

1440 payının Abdurrahman kızı (ölü olduğu belirtilmek suretiyle)Nazile Topal

768 payının Cemilve Naile kızı, 1944 doğ, Emine Kocaman

... adlarına TAPUYA TESCİLİNE,

3-Zonguldak ili Merkez ilçesi Çukurören Köyü, Elmalıtarla Mevkii 131 ada 11 parsel sayılı 11.594,31 m2'lik taşınmazın 8.709.120 pay kabul edilerek;

...

362.880 payının Arslan ve Emine oğlu,1984 doğ. Alpay Bilir adlarına TAPUYA TESCİLİNE,

4-Zonguldak ili Merkez ilçesi Çukurören köyü, Elmalıtarla Mevkii 131 ada 12 parsel sayılı 6142,94 m2'lik taşınmaz toplam 3840 pay kabul edilerek;

480 payının Recep ve Asiye oğlu, 1933 doğ, Yusuf Bilir

... adlarına TAPUYA TESCİLİNE,,

5-Zonguldak ili Merkez ilçesi i Çukurören köyü, Elmalıtarla Mevkii 131 ada 13 parsel sayılı 7469,62 m2'lik taşınmaz toplam 3840 pay kabul edilerek;

480 payının Recep ve Asiye oğlu, 1933 doğ, Yusuf Bilir

... adlarına TAPUYA TESCİLİNE,,

6-Zonguldak ili Merkez ilçesi Çukurören köyü, Mehmetçayı Mevkii 131 ada 28 parsel sayılı 3358,54 m2'lik taşınmaz toplam 2.540.160 pay kabul edilerek;

362.880 payının Recep ve Asiye oğlu, 1933 doğ, Yusuf Bilir

... adlarına TAPUYA TESCİLİNE,,

7-Zonguldak ili Merkez ilçesi Çukurören köyü, Mehmetçayı Mevkii 131 ada 32 parsel sayılı 3211,81 m2'lik taşınmazın Mehmet Ali ve Fatma oğlu 31/01/1955 Zonguldak doğumlu Mitat Arslan adına TAPUYA TESCİLİNE,

8-Zonguldak ili Merkez ilçesi Çukurören köyü, Mehmetçayı Mevkii 131 ada 33 parsel sayılı 5704,13 m2'lik taşınmazın Veli ve Makbule oğlu 01/07/1963 Zonguldak doğumlu Ali Ataman adına TAPUYA TESCİLİNE,

9-Zonguldak ili Merkez ilçesi Çukurören köyü, Karanlıkderetarla Mevkii 136 ada 24 parsel sayılı 1338,25 m2'lik taşınmaz toplam 7680 pay kabul edilerek;

480 payının Recep ve Asiye oğlu, 1933 doğ, Yusuf Bilir

...adlarına TAPUYA TESCİLİNE,,

10-Zonguldak ili Merkez ilçesi Eceler Köyü, Çayköy, Tepeliköy Mevkii 105 ada 14 parsel sayılı 767,49 m2'lik taşınmaz toplam 11520 pay kabul edilerek;

480 payının Recep ve Asiye oğlu, 1933 doğ, Yusuf Bilir

... adlarına TAPUYA TESCİLİNE,,

11-Zonguldak ili Merkez ilçesi Eceler Köyü, Çayköy, Kumluk Mevkii 106 ada 8 parsel sayılı 1330,84 m2'lik taşınmaz toplam 11520 pay kabul edilerek;

...

1920 payının Sefer ve Necibe kızı, 1933 doğ, Kamile Sayılıadlarına TAPUYA TESCİLİNE,,

12-Zonguldak ili Merkez ilçesi Eceler Köyü, Çayköy, Kumluk Mevkii 106 ada 21 parsel sayılı 1234,44 m2'lik taşınmaz toplam 11520 pay kabul edilerek;

480 payının Recep ve Asiye oğlu, 1933 doğ, Yusuf Bilir

... adlarına TAPUYA TESCİLİNE,,

13-Zonguldak ili Merkez ilçesi Eceler Köyü, Çayköy, Tepeliköy Mevkii 107 ada 8 parsel sayılı 2041,68 m2'lik taşınmaz toplam 11520 pay kabul edilerek;

480 payının Recep ve Asiye oğlu, 1933 doğ, Yusuf Bilir

... adlarına TAPUYA TESCİLİNE,,

14-Zonguldak ili Merkez ilçesi Eceler Köyü, Çayköy, Köyyanı Mevkii 117 ada 11 parsel sayılı 1400,51 m2'lik taşınmaz toplam 11520 pay kabul edilerek;

480 payının Recep ve Asiye oğlu, 1933 doğ, Yusuf Bilir

... adlarına TAPUYA TESCİLİNE,,

15-Zonguldak ili Merkez ilçesi Eceler Köyü, Çayköy, Harmanlar Mevkii 120 ada 1 parsel sayılı 1002,34 m2'lik taşınmaz toplam 11520 pay kabul edilerek;

480 payının Recep ve Asiye oğlu, 1933 doğ, Yusuf Bilir

... adlarına TAPUYA TESCİLİNE,

16-Zonguldak ili Merkez ilçesi Eceler Köyü, Çaykö,, Köyiçi Mevkii 115 ada 45 parsel sayılı 4013,40 m2'lik taşınmaz toplam 2304 pay kabul edilerek;

...

150 payının Hüseyin ve Fikriye kızı, 1951 doğ, Fatma Sayılı adlarına TAPUYA TESCİLİNE,

17-Zonguldak ili Merkez ilçesi Eceler köyü, Çayköy, Değirmenbaşı Mevkii, 102 ada 23 parsel sayılı 26.562,38 m2'lik taşınmaz toplam 1.219.276.800pay kabul edilerek;

1.088.640 payının Ramazan ve Nazmiye kızı,1960 doğ. Ayten Bilir

1.360.800 payının Selahattin ve Nuriye kızı,1955 doğ. Nazlı Bilir

1.360.800 payının Selahattin ve Nuriye oğlu,1958 doğ. Tekin Bilir

51.030 payının Şahin ve Nadire kızı,1974 doğ. Şengül Kahya

1.814.400 payının Recep ve Asiye oğlu, 1933 doğ, Yusuf Bilir

5.443.200 payının Ali Osman ve Husbane oğlu,1938 doğ, Yıldız Topal

43.545.600 payının (ölü olduğu belirtilmek suretiyle) Hasan oğlu Ahmet Topal

1.270.080 payının Satılmış ve Şahinde kızı, 1970 doğ, Satiye Başkurt

635.040 payının Mehmet ve Zahide kızı, 1976 doğ, Filiz Yalçınkaya

5.644.800 payının Cemil ve Naile kızı 1944 d.lu Emine Kocaman

12.700.800 payının (ölü olduğu belirtilmek suretiyle) Abdurrahman kızı Nazile Topal

30.481.920 payının ((ölü olduğu belirtilmek suretiyle) Mehmetoğlu Muhammet Karaoğlu

38.102.400 payının Yusufve Cemile kızı, 1945 doğ, Yaşar Aktaş

4.762.800 payının Rıza ve Necibe oğlu, 1934 doğ, Hüseyin Ertürk

4.762.800 payının Rıza ve Necibe kızı, 1930 doğ, Dursune Ertürk

76.204.800 payının (ölü olduğu belirtilmek suretiyle) Şakir oğlu Bayram Koçak

... adlarına TAPUYA TESCİLİNE,

18-Zonguldak ili Merkez ilçesi Eceler köyü, Çayköy, Köyyanı Mevkii, 116 ada 20 parsel sayılı 21.669,54 m2'lik taşınmaz toplam 609.638.400 pay kabul edilerek;

544.320 payının Satılmış ve Şahinde kızı, 1970 doğ, Satiye Başkurt

272.160 payının Mehmet ve Zahide kızı, 1976 doğ, Filiz Yalçınkaya

1.088.640 payının Erdoğan ve Nadire kızı, 1976 doğ, Gülşen Demir

14.515.200 payının Hüseyin ve Hayriye kızı,1953 doğ, Zahire Kahya

2.177.280 payının Mehmet ve Şerife oğlu, 1947 d.lu Hüseyin Kaleoğlu

1.814.400 payının Osman ve Hayriye kızı, 1931 d.lu Hatice Günay

8.709.120 payının İsmail ve Kezban kızı, 1910 doğ, Fatma Ertürk

2.177.280 payının Rıza ve Necibe oğlu, 1934 doğ, Hüseyin Ertürk

2.177.280 payının Rıza ve Necibe kızı, 1930 doğ, Dursune Ertürk

1.814.400 payının Recep ve Asiye oğlu, 1933 doğ, Yusuf Bilir

1.555.200 payının Selahattin ve Nuriye kızı,1955 doğ. Nazlı Bilir adına,

1.555.200 payının Selahattin ve Nuriye oğlu,1958 doğ. Tekin Bilir adına,

...adlarına TAPUYA TESCİLİNE,

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Dair, taraf vekillerinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere verilen Mahkememizin 2004/27 Esas, 2016/4 Karar sayılı 22/01/2016 tarihli kararının; tüm aramalara rağmen kendilerine tebliğ yapılamayan Yusuf BİLİR mirasçılarından Yusuf ve Müzade kızı 1960 doğumlu Aynur DEMİRCAN, Emine KOCAMAN mirasçılarından Emin ve Emine oğlu 1974 doğumlu Sinan KOCAMAN, Zahire KAHYA mirasçılarından Kadir ve Zahireoğlu 1976 doğumlu Şenol KAHYA, Kadir ve Zahire kızı 1980 doğumlu Şengül KAHYA, Yıldız TOPAL mirasçılarından Hamed ve Yıldız kızı 1963 Salwa Ayşegül EL TOUCHY, Yaşar AKTAŞ mirasçılarından Erdem ve Dursune kızı 1992 doğumlu Canan MAVUÇİÇEK, Erdem ve Dursune oğlu 1995 doğumlu Mustafa Kerem AKTAŞ, Erdem ve Dursune kızı 1997 doğumlu Zehra AKTAŞ, Hüseyin ERTÜRK mirasçılarından Hüseyin ve Fatma oğlu 1969 doğumlu Riza ERTÜRK, Dursune ERTÜRK mirasçılarından Hüseyin ve Müzeyyen kızı 1982 doğumlu İlknur ERTÜRK, Hatice GÜNAY mirasçılarından Hasan ve Hatice kızı 1962 doğumlu Fatime ORAL ile Veli ve Makbule oğlu 1963 doğumlu Ali ATAMAN, Ramazan ve Nazmiye kızı 1960 doğumlu Ayten BİLİR, Selahattin ve Nuriye kızı 1955doğumlu Nazlı BİLİR, Selahattin ve Nuriye oğlu 1958 doğumlu Tekin BİLİR, Satılmış ve Şahinde kızı 1970 doğumlu Satiye BAŞKURT (KALEOĞLU), Mehmet ve Zahide kızı 1976doğumlu Filiz YALÇINKAYA, Erdoğan ve Nadire kızı 1976doğumlu Gülşen DEMİR, Mehmet ve Şerife oğlu 1947 doğumlu Hüseyin KALEOĞLU'na ve Osman oğlu (ölü olduğu belirtilmek suretiyle) 1934 doğumlu Mehmet KESKİN mirasçılarına, Abdurrahman kızı (ölü olduğu belirtilmek suretiyle) Nazile Topal mirasçılarına, Hasan oğlu (ölü olduğu belirtilmek suretiyle) Ahmet TOPAL mirasçılarına, Şakir oğlu (ölü olduğu belirtilmek suretiyle) Bayram KOÇAK mirasçılarına, Mehmetoğlu (ölü olduğu belirtilmek suretiyle)Muhammet KARAOĞLU mirasçılarına, İsmail ve Kezban kızı 1910 doğumlu (çocuksuz-bilinmeyen kayıtlı) Fatma ERTÜRK mirasçılarına, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31 maddesi uyarınca ilanın yapıldığı günden başlayarak 7. günün sonunda adı geçen kişilere tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02095734