T.C. İSTANBUL 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/478 Esas

KARAR NO : 2024/836

Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/06/2024 tarihli ilamı ile 142/2.h.1 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM.MEN (ÜSTSOY-DİĞER)(TCK 53/1-c), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan İbrahem ve Nugat oğlu, 1983 doğumlu, Mısır doğumlu Mısırnüfusuna kayıtlı ALAAELDİN İBRAHİM ABDEL ATY M ELIWA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.09.2024