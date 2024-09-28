T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin aşağıda esas numaraları belirtilen dosyalarında verilen ara kararı gereğince; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Zonguldak ili, Merkez, Karaman, Çukurören ve Eceler Mah/Köylerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 06.12.2018 tarih ve 8230-9 sayılı Kamu Yararı Kararına müteakip, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7'nci maddesi gereğince Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 28/02/2019 tarih 5-146 no'lu Kamulaştırma Kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlandığı, aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar hakkında kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla; taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davanın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan ilgili idare adına tescil edileceğine karar verileceği,Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesine yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği konusu, aşağıda numarası bildirilen Esas sayılı dosyaların duruşmalarının 01.10.2024, 03.10.2024 ve 15.10.2024 günü saat:09.00'dan itibaren itibaren yapılacağı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.



DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: ZONGULDAK İLİ, MERKEZ, KARAMAN, ÇUKURÖREN VE ECELER MAH./KÖY

DOSYA NO ADA PARSEL DAVALI/MALİK MAH/KÖY KAMULAŞTIRILAN ALAN M2 1 2024/138 174 6 ABDURRAHMAN AKYÜZ ve ark. KARAMAN 43,25 m²irtifak 2 2024/139 174 5 ÜMİT AKYÜZ ve ark. KARAMAN 21,94 m² irtifak 3 2024/141 188 87 AHMET KESKİN ve ark. KARAMAN

YENİ MAHALLE 425,21 m²irtifak

29,16 m² direk yeri k 4 2024/142 185 14 BAYRAM KESKİN ve ark. KARAMAN

YENİ MAHALLE 1648,29 m²irtifak 5 2024/143 156 12 GÜLTEN BİÇER ve ark. KARAMAN

KADI MAHALLESİ 386,45 m² irtifak 6 2024/144 189 35 AKİF KÖKGÖZ ve ark. KARAMAN

YENİ MAHALLE 313,54 m² irtifak 7 2024/145 105 169 ABDULLAH ALBOĞA ve ark. KARAMAN 70,21 m² irtifak 8 2024/146 110 5 AYHAN SEMERCİ ve ark. ÇUKURÖREN 1153,25 m² irtifak 9 2024/147 103 42 İLYAS ÇOLAKOĞLU ve ark. KARAMAN

KADI MAHALLESİ 40,92 m²irtifak 10 2024/148 157 14 CEVAT ÜSTÜNBAŞ ve ark. KARAMAN

KADI MAHALLESİ 392,74 m² irtifak

t 11 2024/149 157 19 BEDRİYE AKKUŞ ve ark. KARAMAN

KADI MAHALLESİ 212,27 m² irtifak 12 2024/150 157 10 ABDULLAH ALBOĞA ve ark. KARAMAN

KADI MAHALLESİ 209,5 m² irtifak 13 2024/151 157 18 FATMA DEMİRTAŞ ve ark. KARAMAN

KADI MAHALLESİ 523,71 m² irtifak 14 2024/152 157 5 EMİNE ÖZTÜRK ve ark. KARAMAN

KADI MAHALLESİ 73,71 m² irtifak 15 2024/153 157 17 NAZIM ERÇETİN ve ark. KARAMAN

KADI MAHALLESİ 10,45 m² irtifak 16 2024/154 157 4 EROL ÇOLAKOĞLU ve ark. KARAMAN

KADI MAHALLESİ 607,6 m² irtifak 17 2024/155 106 19 AYŞE SARIOĞLU ve ark. ECELER 209,22 m² irtifak 18 2024/156 106 17 ERSİN SARI ve ark. ECELER 153,57 m² irtifak

24,21m² direk yeri 19 2024/157 157 3 HAYRULLAH ÜSTÜN KARAMAN

KADI MAHALLESİ 212,78m² irtifak 20 2024/158 106 21 - ECELER 116,06 m² irtifak

8,89 m² direk yeri 21 2024/159 103 43 ABDULLAH ALBOĞA ve ark. KARAMAN

KADI MAHALLESİ 1160,01 m² irtifak

13,51 m² direk yeri 22 2024/160 106 35 HAYRULLAH BİLİR ECELER 288,75 m² irtifak 23 2024/161 189 1 CELALETTİN KÖKGÖZ ve ark. KARAMAN

YENİ MAHALLE 591,73 m² irtifak

21,89 m² direk yeri 24 2024/162 106 42 NAZIM SARI ECELER 506,49 m² irtifak 25 2024/163 188 84 AHMET KESKİN ve ark. KARAMAN

YENİ MAHALLE 601,56 m² irtifak 26 2024/164 106 3 ALİ BİLİR ECELER 313,12 m² irtifak 27 2024/165 188 82 AHMET KESKİN ve ark. KARAMAN

YENİ MAHALLE 164,08m² irtifak 28 2024/166 188 76 HALİT KESKİN ve ark. KARAMAN

YENİ MAHALLE 1099,06 m² irtifak

9,52 m² direk yeri 29 2024/167 110 20 ARİF SEMERCİ ve ark. ÇUKURÖREN 1132,15 m² irtifak

25,81 m² direk yeri 30 2024/168 217 18 HALİL ALBOĞA ve ark. KARAMAN

KARAMANLAR MAH. 37,4m² irtifak 31 2024/169 105 221 ABDULKERİM ERKOL ve ark. KARAMAN 14,27m² irtifak 32 2024/170 105 90 ABDULLAH ALBOĞA ve ark. KARAMAN 577,96 m² irtifak

17,64 m² direk yeri 33 2024/171 105 115 ABDULLAH ALBOĞA ve ark. KARAMAN 1197,04 m² irtifak 34 2024/172 106 24 AYŞE KAHYA ve ark. ECELER 119,22 m² irtifak 35 2024/173 106 26 DURSUNE KAHYA ve ark. ECELER 584,65 m² irtifak 36 2024/174 106 28 CEMİL TOPAL ECELER 498,8 m² irtifak 37 2024/175 106 25 HİKMET KAHYA ve ark. ECELER 211,18 m² irtifak 38 2024/176 176 2 ALİ AKKOÇ ve ark. KARAMAN 26,9 m² irtifak 39 2024/177 106 36 İSMAİL BİLİR ve ark. ECELER 17,36 m² irtifak 40 2024/178 105 99 ALİ BAŞKURT ve ark. KARAMAN 57,33 m² irtifak 41 2024/179 107 4 NAZIM SARI ECELER 263,92 m² irtifak 42 2024/180 107 2 KENAN KAHYA ve ark. ECELER 39,4 m² irtifak 43 2024/181 110 6 RAHMİ SEMERCİ ve ark. ÇUKURÖREN 228,07 m² irtifak 44 2024/182 110 21 RAHMİ SEMERCİ ve ark. ÇUKURÖREN 287,19 m² irtifak

10,58 direk yeri 45 2024/183 110 23 RAHMİ SEMERCİ ve ark. ÇUKURÖREN 210,23 m² irtifak 46 2024/185 110 14 NURTEN SEMERCİ ve ark. ÇUKURÖREN 78,22 m² irtifak 47 2024/187 105 84 HASAN ÖZTÜRK ve ark. KARAMAN 1024,23 m² irtifak

12,59 direk yeri 48 2024/190 188 40 HALİT KESKİN ve ark. KARAMAN

YENİ MAHALLE 20,33 m² irtifak 49 2024/191 105 97 ASIM BOZKURT ve ark. KARAMAN 72,51 m² irtifak 50 2024/192 188 46 CEMAL EKİM ve ark. KARAMAN

YENİ MAHALLE 169,13m² irtifak 51 2024/193 105 98 ORHAN ÇOLAKOĞLU KARAMAN 31,1m² irtifak 52 2024/194 110 2 SELAHATTİN SEMERCİ ve ark ÇUKURÖREN 248,98 m² irtifak 53 2024/195 105 113 MUSTAFA AYKANAT KARAMAN 624,43 m² irtifak 54 2024/196 110 3 RECEP SEMERCİ ve ark. ÇUKURÖREN 319,08 m² irtifak

21,9 m² direk yeri 55

56 2024/197

2024/198 217

110 19

7 HAYRULLAH ÜSTÜN

KEMAL SEMERCİ ve ark. KARAMAN

KARAMANLAR M.

ÇUKURÖREN 9,83 m² irtifak

384,46 m² irtifak 57 2024/199 110 22 RECEP SEMERCİ ve ark. ÇUKURÖREN 648,54 m² irtifak 58 2024/200 187 1 FEVZİ KESKİN ve ark. KARAMAN YENİ MAHALLE 2334,65 m² irtifak

15,54 m² direk yeri 59 2024/201 187 2 ŞAHİN SEMERCİ ve ark. KARAMAN 57,67 m² irtifak 60 2024/202 103 44 HAYRULLAH ÜSTÜN KARAMAN

KADI MAHALLESİ 38,04 m² irtifak 61 2024/203 176 1 ALİ AKKOÇ ve ark. KARAMAN 46,63 m² irtifak 62 2024/204 105 117 KİBAR DEMİRCAN ve ark. KARAMAN 565,65 m² irtifak 63 2024/205 157 15 GÜLAY AKKOÇ ve ark. KARAMAN

KADI MAHALLESİ 235,73 m² irtifak 64 2024/206 105 114 ALİ EKİM ve ark. KARAMAN 1024,59 m² irtifak 65 2024/207 175 6 CELAL AYDIN KARAMAN 9,99 m² irtifak 66 2024/208 105 37 HAYRİ ÖZTÜRK ve ark. KARAMAN 48m² irtifak 67 2024/209 175 5 CELAL AYDIN KARAMAN 19,6 m² irtifak 68 2024/210 174 4 CEMİL AKYÜZ ve ark. KARAMAN 18,54 m² irtifak 69 2024/211 105 116 HASAN ÖZTÜRK ve ark. KARAMAN 257,95 m² irtifak 70 2024/212 175 7 EMİNE AYKUŞ ve ark. KARAMAN 12,28 m² irtifak 71 2024/213 174 3 CEMİL AKYÜZ ve ark. KARAMAN 24,64 m² irtifak 72 2024/214 174 7 FATMA AYDEMİR ve ark. KARAMAN 16,21 m² irtifak 73 2024/215 175 4 ABDULLAH ERARSLAN ve ark. KARAMAN 25,92 m² irtifak 74 2024/216 174 2 CEMİL AYKÜZve ark. KARAMAN 12,52 m² irtifak 75 2024/217 156 31 CEVDET AKYOL ve ark. KARAMAN

KADI MAHALLESİ 82,57 m² irtifak 76 2024/218 156 30 HÜSNÜ ERKOL ve ark. KARAMAN

KADI MAHALLESİ 168,57m² irtifak 77

78 2024/219

2024/220 156

156 21

29 RIFAT ALBOĞA ve ark.

ORHAN ÇOLAKOĞLU KARAMAN

KADI MAHALLESİ

KARAMAN

KADI MAHALLESİ 334,17 m² irtifak

130,95 m² irtifak 79 2024/221 156 27 ADEM ÜSTÜNTAĞ ve ark. KARAMAN

KADI MAHALLESİ 876,42 m² irtifak

15,43 m² direk yeri 80 2024/222 156 15 ERDAL AKYOL KARAMAN

KADI MAHALLESİ 13,32 m² irtifak 81 2024/223 156 17 NAİL AKTAŞ KARAMAN

KADI MAHALLESİ 785,54 m² irtifak 82 2024/224 156 14 ABDÜLKERİM ERKOL ve ark. KARAMAN

KADI MAHALLESİ 857,42 m² irtifak

9,52 m² direk yeri 83 2024/225 105 35 NECATİ AYKANAT KARAMAN 13,83 m² irtifak 84 2024/226 107 16 KADİR KAHYA ve ark. ECELER 168,27 m² irtifak

8,88 m² direk yeri 85 2024/227 105 34 BAHATTİN EMEÇ KARAMAN 29,56 m² irtifak 86 2024/228 105 36 CEVAT ÜSTÜNBAŞ ve ark. KARAMAN 17,21 m² irtifak 87 2024/229 157 20 EROL ÇOLAKOĞLU KARAMAN

KADI MAHALLESİ 56,38 m² irtifak 88 2024/230 107 3 AHMET - ECELER 633,67 m² irtifak

17,64 m² direk yeri 89 2024/231 107 15 HABİBE AKTAŞ ve ark. ECELER 235,72 m² irtifak 90 2024/232 188 81 ERCAN ALKAN ve ark. KARAMAN

YENİ MAHALLE 303,52 m² irtifak 91 2024/233 176 2 MEHMET AKKOÇ ve ark. KARAMAN 26,9 m² irtifak 92 2024/234 107 5 EMİN SARI ve ark. ECELER 174,11 m² irtifak 93 2024/235 105 168 AKİF ATAMAN ve ark. KARAMAN 528,22 m² irtifak 94 2024/236 105 164 ABDULLAH ALBOĞA ve ark. KARAMAN 149,5 m² irtifak 95 2024/237 105 181 KAMİL ATAMAN ve ark. KARAMAN 44,03 m² irtifak

11,64 m² direk yeri 96 2024/238 188 34 FEVZİ KESKİN ve ark. KARAMAN

YENİ MAHALLE 3609,33 m² irtifak

35,28 m² direk yeri 97 2024/239 107 19 ERSİN SARI ve ark. ECELER 163,32 m² irtifak 98 2024/240 105 183 MUSTAFA AKAY ve ark. KARAMAN 378,39 m² irtifak

2,8 m² direk yeri 99 2024/241 216 4 KAMİL ATAMAN ve ark. KARAMAN

KARAMANLAR M. 1101,46 m² irtifak 100 2024/242 107 14 AHMET ÇOLAK ve ark. ECELER 208,58 m² irtifak 101 2024/243 216 3 KAMİL ATAMAN ve ark. KARAMAN

KARAMANLAR M. 128,52 m² irtifak 102 2024/244 103 41 ŞABAN DEMİRTAŞ KARAMAN

KADI MAHALLESİ 526,24m² irtifak 103 2024/245 107 12 HASAN KAHYA ECELER 402,24 m² irtifak 104 2024/246 188 80 MUZAFFER ALKAN KARAMAN

YENİ MAHALLE 31,12 m² irtifak 105 2024/247 105 182 MEHMET DİRLİK KARAMAN 239,92 m² irtifak

7,46 m² direk yeri 106 2024/248 107 13 AYŞE KAHYA ve ark. ECELER 182m² irtifak 107 2024/249 103 16 ERDAL AKYOL ve ark. KARAMAN

KADI MAHALLESİ 122,99 m² irtifak 108 2024/250 188 79 HALİT KESKİN ve ark. KARAMAN

YENİ MAHALLE 306 m² irtifak