Giriş Tarihi: 29.09.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 02:13
T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizin aşağıda esas numaraları belirtilen dosyalarında verilen ara kararı gereğince; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Zonguldak ili, Merkez, Karaman, Çukurören ve Eceler Mah/Köylerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 06.12.2018 tarih ve 8230-9 sayılı Kamu Yararı Kararına müteakip, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7'nci maddesi gereğince Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 28/02/2019 tarih 5-146 no'lu Kamulaştırma Kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlandığı, aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar hakkında kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla; taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davanın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan ilgili idare adına tescil edileceğine karar verileceği,Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesine yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği konusu, aşağıda numarası bildirilen Esas sayılı dosyaların duruşmalarının 01.10.2024, 03.10.2024 ve 15.10.2024 günü saat:09.00'dan itibaren itibaren yapılacağı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.
DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: ZONGULDAK İLİ, MERKEZ, KARAMAN, ÇUKURÖREN VE ECELER MAH./KÖY
|DOSYA NO
|ADA
|PARSEL
|DAVALI/MALİK
|MAH/KÖY
|KAMULAŞTIRILAN ALAN M2
|1
|2024/138
|174
|6
|ABDURRAHMAN AKYÜZ ve ark.
|KARAMAN
|43,25 m²irtifak
|2
|2024/139
|174
|5
|ÜMİT AKYÜZ ve ark.
|KARAMAN
|21,94 m² irtifak
|3
|2024/141
|188
|87
|AHMET KESKİN ve ark.
|KARAMAN
YENİ MAHALLE
|425,21 m²irtifak
29,16 m² direk yeri k
|4
|2024/142
|185
|14
|BAYRAM KESKİN ve ark.
|KARAMAN
YENİ MAHALLE
|1648,29 m²irtifak
|5
|2024/143
|156
|12
|GÜLTEN BİÇER ve ark.
|KARAMAN
KADI MAHALLESİ
|386,45 m² irtifak
|6
|2024/144
|189
|35
|AKİF KÖKGÖZ ve ark.
|KARAMAN
YENİ MAHALLE
|313,54 m² irtifak
|7
|2024/145
|105
|169
|ABDULLAH ALBOĞA ve ark.
|KARAMAN
|70,21 m² irtifak
|8
|2024/146
|110
|5
|AYHAN SEMERCİ ve ark.
|ÇUKURÖREN
|1153,25 m² irtifak
|9
|2024/147
|103
|42
|İLYAS ÇOLAKOĞLU ve ark.
|KARAMAN
KADI MAHALLESİ
|40,92 m²irtifak
|10
|2024/148
|157
|14
|CEVAT ÜSTÜNBAŞ ve ark.
|KARAMAN
KADI MAHALLESİ
|392,74 m² irtifak
t
|11
|2024/149
|157
|19
|BEDRİYE AKKUŞ ve ark.
|KARAMAN
KADI MAHALLESİ
|212,27 m² irtifak
|12
|2024/150
|157
|10
|ABDULLAH ALBOĞA ve ark.
|KARAMAN
KADI MAHALLESİ
|209,5 m² irtifak
|13
|2024/151
|157
|18
|FATMA DEMİRTAŞ ve ark.
|KARAMAN
KADI MAHALLESİ
|523,71 m² irtifak
|14
|2024/152
|157
|5
|EMİNE ÖZTÜRK ve ark.
|KARAMAN
KADI MAHALLESİ
|73,71 m² irtifak
|15
|2024/153
|157
|17
|NAZIM ERÇETİN ve ark.
|KARAMAN
KADI MAHALLESİ
|10,45 m² irtifak
|16
|2024/154
|157
|4
|EROL ÇOLAKOĞLU ve ark.
|KARAMAN
KADI MAHALLESİ
|607,6 m² irtifak
|17
|2024/155
|106
|19
|AYŞE SARIOĞLU ve ark.
|ECELER
|209,22 m² irtifak
|18
|2024/156
|106
|17
|ERSİN SARI ve ark.
|ECELER
|153,57 m² irtifak
24,21m² direk yeri
|19
|2024/157
|157
|3
|HAYRULLAH ÜSTÜN
|KARAMAN
KADI MAHALLESİ
|212,78m² irtifak
|20
|2024/158
|106
|21
|-
|ECELER
|116,06 m² irtifak
8,89 m² direk yeri
|21
|2024/159
|103
|43
|ABDULLAH ALBOĞA ve ark.
|KARAMAN
KADI MAHALLESİ
|1160,01 m² irtifak
13,51 m² direk yeri
|22
|2024/160
|106
|35
|HAYRULLAH BİLİR
|ECELER
|288,75 m² irtifak
|23
|2024/161
|189
|1
|CELALETTİN KÖKGÖZ ve ark.
|KARAMAN
YENİ MAHALLE
|591,73 m² irtifak
21,89 m² direk yeri
|24
|2024/162
|106
|42
|NAZIM SARI
|ECELER
|506,49 m² irtifak
|25
|2024/163
|188
|84
|AHMET KESKİN ve ark.
|KARAMAN
YENİ MAHALLE
|601,56 m² irtifak
|26
|2024/164
|106
|3
|ALİ BİLİR
|ECELER
|313,12 m² irtifak
|27
|2024/165
|188
|82
|AHMET KESKİN ve ark.
|KARAMAN
YENİ MAHALLE
|164,08m² irtifak
|28
|2024/166
|188
|76
|HALİT KESKİN ve ark.
|KARAMAN
YENİ MAHALLE
|1099,06 m² irtifak
9,52 m² direk yeri
|29
|2024/167
|110
|20
|ARİF SEMERCİ ve ark.
|ÇUKURÖREN
|1132,15 m² irtifak
25,81 m² direk yeri
|30
|2024/168
|217
|18
|HALİL ALBOĞA ve ark.
|KARAMAN
KARAMANLAR MAH.
|37,4m² irtifak
|31
|2024/169
|105
|221
|ABDULKERİM ERKOL ve ark.
|KARAMAN
|14,27m² irtifak
|32
|2024/170
|105
|90
|ABDULLAH ALBOĞA ve ark.
|KARAMAN
|577,96 m² irtifak
17,64 m² direk yeri
|33
|2024/171
|105
|115
|ABDULLAH ALBOĞA ve ark.
|KARAMAN
|1197,04 m² irtifak
|34
|2024/172
|106
|24
|AYŞE KAHYA ve ark.
|ECELER
|119,22 m² irtifak
|35
|2024/173
|106
|26
|DURSUNE KAHYA ve ark.
|ECELER
|584,65 m² irtifak
|36
|2024/174
|106
|28
|CEMİL TOPAL
|ECELER
|498,8 m² irtifak
|37
|2024/175
|106
|25
|HİKMET KAHYA ve ark.
|ECELER
|211,18 m² irtifak
|38
|2024/176
|176
|2
|ALİ AKKOÇ ve ark.
|KARAMAN
|26,9 m² irtifak
|39
|2024/177
|106
|36
|İSMAİL BİLİR ve ark.
|ECELER
|17,36 m² irtifak
|40
|2024/178
|105
|99
|ALİ BAŞKURT ve ark.
|KARAMAN
|57,33 m² irtifak
|41
|2024/179
|107
|4
|NAZIM SARI
|ECELER
|263,92 m² irtifak
|42
|2024/180
|107
|2
|KENAN KAHYA ve ark.
|ECELER
|39,4 m² irtifak
|43
|2024/181
|110
|6
|RAHMİ SEMERCİ ve ark.
|ÇUKURÖREN
|228,07 m² irtifak
|44
|2024/182
|110
|21
|RAHMİ SEMERCİ ve ark.
|ÇUKURÖREN
|287,19 m² irtifak
10,58 direk yeri
|45
|2024/183
|110
|23
|RAHMİ SEMERCİ ve ark.
|ÇUKURÖREN
|210,23 m² irtifak
|46
|2024/185
|110
|14
|NURTEN SEMERCİ ve ark.
|ÇUKURÖREN
|78,22 m² irtifak
|47
|2024/187
|105
|84
|HASAN ÖZTÜRK ve ark.
|KARAMAN
|1024,23 m² irtifak
12,59 direk yeri
|48
|2024/190
|188
|40
|HALİT KESKİN ve ark.
|KARAMAN
YENİ MAHALLE
|20,33 m² irtifak
|49
|2024/191
|105
|97
|ASIM BOZKURT ve ark.
|KARAMAN
|72,51 m² irtifak
|50
|2024/192
|188
|46
|CEMAL EKİM ve ark.
|KARAMAN
YENİ MAHALLE
|169,13m² irtifak
|51
|2024/193
|105
|98
|ORHAN ÇOLAKOĞLU
|KARAMAN
|31,1m² irtifak
|52
|2024/194
|110
|2
|SELAHATTİN SEMERCİ ve ark
|ÇUKURÖREN
|248,98 m² irtifak
|53
|2024/195
|105
|113
|MUSTAFA AYKANAT
|KARAMAN
|624,43 m² irtifak
|54
|2024/196
|110
|3
|RECEP SEMERCİ ve ark.
|ÇUKURÖREN
|319,08 m² irtifak
21,9 m² direk yeri
|55
56
|2024/197
2024/198
|217
110
|19
7
|HAYRULLAH ÜSTÜN
KEMAL SEMERCİ ve ark.
|KARAMAN
KARAMANLAR M.
ÇUKURÖREN
|9,83 m² irtifak
384,46 m² irtifak
|57
|2024/199
|110
|22
|RECEP SEMERCİ ve ark.
|ÇUKURÖREN
|648,54 m² irtifak
|58
|2024/200
|187
|1
|FEVZİ KESKİN ve ark.
|KARAMAN YENİ MAHALLE
|2334,65 m² irtifak
15,54 m² direk yeri
|59
|2024/201
|187
|2
|ŞAHİN SEMERCİ ve ark.
|KARAMAN
|57,67 m² irtifak
|60
|2024/202
|103
|44
|HAYRULLAH ÜSTÜN
|KARAMAN
KADI MAHALLESİ
|38,04 m² irtifak
|61
|2024/203
|176
|1
|ALİ AKKOÇ ve ark.
|KARAMAN
|46,63 m² irtifak
|62
|2024/204
|105
|117
|KİBAR DEMİRCAN ve ark.
|KARAMAN
|565,65 m² irtifak
|63
|2024/205
|157
|15
|GÜLAY AKKOÇ ve ark.
|KARAMAN
KADI MAHALLESİ
|235,73 m² irtifak
|64
|2024/206
|105
|114
|ALİ EKİM ve ark.
|KARAMAN
|1024,59 m² irtifak
|65
|2024/207
|175
|6
|CELAL AYDIN
|KARAMAN
|9,99 m² irtifak
|66
|2024/208
|105
|37
|HAYRİ ÖZTÜRK ve ark.
|KARAMAN
|48m² irtifak
|67
|2024/209
|175
|5
|CELAL AYDIN
|KARAMAN
|19,6 m² irtifak
|68
|2024/210
|174
|4
|CEMİL AKYÜZ ve ark.
|KARAMAN
|18,54 m² irtifak
|69
|2024/211
|105
|116
|HASAN ÖZTÜRK ve ark.
|KARAMAN
|257,95 m² irtifak
|70
|2024/212
|175
|7
|EMİNE AYKUŞ ve ark.
|KARAMAN
|12,28 m² irtifak
|71
|2024/213
|174
|3
|CEMİL AKYÜZ ve ark.
|KARAMAN
|24,64 m² irtifak
|72
|2024/214
|174
|7
|FATMA AYDEMİR ve ark.
|KARAMAN
|16,21 m² irtifak
|73
|2024/215
|175
|4
|ABDULLAH ERARSLAN ve ark.
|KARAMAN
|25,92 m² irtifak
|74
|2024/216
|174
|2
|CEMİL AYKÜZve ark.
|KARAMAN
|12,52 m² irtifak
|75
|2024/217
|156
|31
|CEVDET AKYOL ve ark.
|KARAMAN
KADI MAHALLESİ
|82,57 m² irtifak
|76
|2024/218
|156
|30
|HÜSNÜ ERKOL ve ark.
|KARAMAN
KADI MAHALLESİ
|168,57m² irtifak
|77
78
|2024/219
2024/220
|156
156
|21
29
|RIFAT ALBOĞA ve ark.
ORHAN ÇOLAKOĞLU
|KARAMAN
KADI MAHALLESİ
KARAMAN
KADI MAHALLESİ
|334,17 m² irtifak
130,95 m² irtifak
|79
|2024/221
|156
|27
|ADEM ÜSTÜNTAĞ ve ark.
|KARAMAN
KADI MAHALLESİ
|876,42 m² irtifak
15,43 m² direk yeri
|80
|2024/222
|156
|15
|ERDAL AKYOL
|KARAMAN
KADI MAHALLESİ
|13,32 m² irtifak
|81
|2024/223
|156
|17
|NAİL AKTAŞ
|KARAMAN
KADI MAHALLESİ
|785,54 m² irtifak
|82
|2024/224
|156
|14
|ABDÜLKERİM ERKOL ve ark.
|KARAMAN
KADI MAHALLESİ
|857,42 m² irtifak
9,52 m² direk yeri
|83
|2024/225
|105
|35
|NECATİ AYKANAT
|KARAMAN
|13,83 m² irtifak
|84
|2024/226
|107
|16
|KADİR KAHYA ve ark.
|ECELER
|168,27 m² irtifak
8,88 m² direk yeri
|85
|2024/227
|105
|34
|BAHATTİN EMEÇ
|KARAMAN
|29,56 m² irtifak
|86
|2024/228
|105
|36
|CEVAT ÜSTÜNBAŞ ve ark.
|KARAMAN
|17,21 m² irtifak
|87
|2024/229
|157
|20
|EROL ÇOLAKOĞLU
|KARAMAN
KADI MAHALLESİ
|56,38 m² irtifak
|88
|2024/230
|107
|3
|AHMET -
|ECELER
|633,67 m² irtifak
17,64 m² direk yeri
|89
|2024/231
|107
|15
|HABİBE AKTAŞ ve ark.
|ECELER
|235,72 m² irtifak
|90
|2024/232
|188
|81
|ERCAN ALKAN ve ark.
|KARAMAN
YENİ MAHALLE
|303,52 m² irtifak
|91
|2024/233
|176
|2
|MEHMET AKKOÇ ve ark.
|KARAMAN
|26,9 m² irtifak
|92
|2024/234
|107
|5
|EMİN SARI ve ark.
|ECELER
|174,11 m² irtifak
|93
|2024/235
|105
|168
|AKİF ATAMAN ve ark.
|KARAMAN
|528,22 m² irtifak
|94
|2024/236
|105
|164
|ABDULLAH ALBOĞA ve ark.
|KARAMAN
|149,5 m² irtifak
|95
|2024/237
|105
|181
|KAMİL ATAMAN ve ark.
|KARAMAN
|44,03 m² irtifak
11,64 m² direk yeri
|96
|2024/238
|188
|34
|FEVZİ KESKİN ve ark.
|KARAMAN
YENİ MAHALLE
|3609,33 m² irtifak
35,28 m² direk yeri
|97
|2024/239
|107
|19
|ERSİN SARI ve ark.
|ECELER
|163,32 m² irtifak
|98
|2024/240
|105
|183
|MUSTAFA AKAY ve ark.
|KARAMAN
|378,39 m² irtifak
2,8 m² direk yeri
|99
|2024/241
|216
|4
|KAMİL ATAMAN ve ark.
|KARAMAN
KARAMANLAR M.
|1101,46 m² irtifak
|100
|2024/242
|107
|14
|AHMET ÇOLAK ve ark.
|ECELER
|208,58 m² irtifak
|101
|2024/243
|216
|3
|KAMİL ATAMAN ve ark.
|KARAMAN
KARAMANLAR M.
|128,52 m² irtifak
|102
|2024/244
|103
|41
|ŞABAN DEMİRTAŞ
|KARAMAN
KADI MAHALLESİ
|526,24m² irtifak
|103
|2024/245
|107
|12
|HASAN KAHYA
|ECELER
|402,24 m² irtifak
|104
|2024/246
|188
|80
|MUZAFFER ALKAN
|KARAMAN
YENİ MAHALLE
|31,12 m² irtifak
|105
|2024/247
|105
|182
|MEHMET DİRLİK
|KARAMAN
|239,92 m² irtifak
7,46 m² direk yeri
|106
|2024/248
|107
|13
|AYŞE KAHYA ve ark.
|ECELER
|182m² irtifak
|107
|2024/249
|103
|16
|ERDAL AKYOL ve ark.
|KARAMAN
KADI MAHALLESİ
|122,99 m² irtifak
|108
|2024/250
|188
|79
|HALİT KESKİN ve ark.
|KARAMAN
YENİ MAHALLE
|306 m² irtifak
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