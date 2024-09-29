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Giriş Tarihi: 29.09.2024 00:00

Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 08:24

T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin aşağıda esas numaraları belirtilen dosyalarında verilen ara kararı gereğince; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Zonguldak ili, Merkez, Karaman, Çukurören ve Eceler Mah/Köylerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 06.12.2018 tarih ve 8230-9 sayılı Kamu Yararı Kararına müteakip, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7'nci maddesi gereğince Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 28/02/2019 tarih 5-146 no'lu Kamulaştırma Kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlandığı, aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar hakkında kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla; taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davanın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan ilgili idare adına tescil edileceğine karar verileceği,Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesine yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği konusu, aşağıda numarası bildirilen Esas sayılı dosyaların duruşmalarının 01.10.2024, 03.10.2024 ve 15.10.2024 günü saat:09.00'dan itibaren itibaren yapılacağı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.


DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: ZONGULDAK İLİ, MERKEZ, KARAMAN, ÇUKURÖREN VE ECELER MAH./KÖY

DOSYA NO ADA PARSEL DAVALI/MALİK MAH/KÖY KAMULAŞTIRILAN ALAN M2
1 2024/138 174 6 ABDURRAHMAN AKYÜZ ve ark. KARAMAN 43,25 m² irtifak
2 2024/139 174 5 ÜMİT AKYÜZ ve ark. KARAMAN 21,94 m² irtifak
3 2024/141 188 87 AHMET KESKİN ve ark. KARAMAN
YENİ MAHALLE		 425,21 m² irtifak
29,16 m² direk yeri
4 2024/142 185 14 BAYRAM KESKİN ve ark. KARAMAN
YENİ MAHALLE		 1648,29 m² irtifak
5 2024/143 156 12 GÜLTEN BİÇER ve ark. KARAMAN
KADI MAHALLESİ		 386,45 m² irtifak
6 2024/144 189 35 AKİF KÖKGÖZ ve ark. KARAMAN
YENİ MAHALLE		 313,54 m² irtifak
7 2024/145 105 169 ABDULLAH ALBOĞA ve ark. KARAMAN 70,21 m² irtifak
8 2024/146 110 5 AYHAN SEMERCİ ve ark. ÇUKURÖREN 1153,25 m² irtifak
9 2024/147 103 42 İLYAS ÇOLAKOĞLU ve ark. KARAMAN
KADI MAHALLESİ		 40,92 m²irtifak
10 2024/148 157 14 CEVAT ÜSTÜNBAŞ ve ark. KARAMAN
KADI MAHALLESİ		 392,74 m² irtifak
11 2024/149 157 19 BEDRİYE AKKUŞ ve ark. KARAMAN
KADI MAHALLESİ		 212,27 m² irtifak
12 2024/150 157 10 ABDULLAH ALBOĞA ve ark. KARAMAN
KADI MAHALLESİ		 209,5 m² irtifak
13 2024/151 157 18 FATMA DEMİRTAŞ ve ark. KARAMAN
KADI MAHALLESİ		 523,71 m² irtifak
14 2024/152 157 5 EMİNE ÖZTÜRK ve ark. KARAMAN
KADI MAHALLESİ		 73,71 m² irtifak
15 2024/153 157 17 NAZIM ERÇETİN ve ark. KARAMAN
KADI MAHALLESİ		 10,45 m² irtifak
16 2024/154 157 4 EROL ÇOLAKOĞLU ve ark. KARAMAN
KADI MAHALLESİ		 607,6 m² irtifak
17 2024/155 106 19 AYŞE SARIOĞLU ve ark. ECELER 209,22 m² irtifak
18 2024/156 106 17 ERSİN SARI ve ark. ECELER 153,57 m² irtifak
24,21m² direk yeri
19 2024/157 157 3 HAYRULLAH ÜSTÜN KARAMAN
KADI MAHALLESİ		 212,78m² irtifak
20 2024/158 106 21 - ECELER 116,06 m² irtifak
8,89 m² direk yeri
21 2024/159 103 43 ABDULLAH ALBOĞA ve ark. KARAMAN
KADI MAHALLESİ		 1160,01 m² irtifak
13,51 m² direk yeri
22 2024/160 106 35 HAYRULLAH BİLİR ECELER 288,75 m² irtifak
23 2024/161 189 1 CELALETTİN KÖKGÖZ ve ark. KARAMAN
YENİ MAHALLE		 591,73 m² irtifak
21,89 m² direk yeri
24 2024/162 106 42 NAZIM SARI ECELER 506,49 m² irtifak
25 2024/163 188 84 AHMET KESKİN ve ark. KARAMAN
YENİ MAHALLE		 601,56 m² irtifak
26 2024/164 106 3 ALİ BİLİR ECELER 313,12 m² irtifak
27 2024/165 188 82 AHMET KESKİN ve ark. KARAMAN
YENİ MAHALLE		 164,08m² irtifak
28 2024/166 188 76 HALİT KESKİN ve ark. KARAMAN
YENİ MAHALLE		 1099,06 m² irtifak
9,52 m² direk yeri
29 2024/167 110 20 ARİF SEMERCİ ve ark. ÇUKURÖREN 1132,15 m² irtifak
25,81 m² direk yeri
30 2024/168 217 18 HALİL ALBOĞA ve ark. KARAMAN
KARAMANLAR MAH.		 37,4m² irtifak
31 2024/169 105 221 ABDULKERİM ERKOL ve ark. KARAMAN 14,27m² irtifak
32 2024/170 105 90 ABDULLAH ALBOĞA ve ark. KARAMAN 577,96 m² irtifak
17,64 m² direk yeri
33 2024/171 105 115 ABDULLAH ALBOĞA ve ark. KARAMAN 1197,04 m² irtifak
34 2024/172 106 24 AYŞE KAHYA ve ark. ECELER 119,22 m² irtifak
35 2024/173 106 26 DURSUNE KAHYA ve ark. ECELER 584,65 m² irtifak
36 2024/174 106 28 CEMİL TOPAL ECELER 498,8 m² irtifak
37 2024/175 106 25 HİKMET KAHYA ve ark. ECELER 211,18 m² irtifak
38 2024/176 176 2 ALİ AKKOÇ ve ark. KARAMAN 26,9 m² irtifak
39 2024/177 106 36 İSMAİL BİLİR ve ark. ECELER 17,36 m² irtifak
40 2024/178 105 99 ALİ BAŞKURT ve ark. KARAMAN 57,33 m² irtifak
41 2024/179 107 4 NAZIM SARI ECELER 263,92 m² irtifak
42 2024/180 107 2 KENAN KAHYA ve ark. ECELER 39,4 m² irtifak
43 2024/181 110 6 RAHMİ SEMERCİ ve ark. ÇUKURÖREN 228,07 m² irtifak
44 2024/182 110 21 RAHMİ SEMERCİ ve ark. ÇUKURÖREN 287,19 m² irtifak
10,58 direk yeri
45 2024/183 110 23 RAHMİ SEMERCİ ve ark. ÇUKURÖREN 210,23 m² irtifak
46 2024/185 110 14 NURTEN SEMERCİ ve ark. ÇUKURÖREN 78,22 m² irtifak
47 2024/187 105 84 HASAN ÖZTÜRK ve ark. KARAMAN 1024,23 m² irtifak
12,59 direk yeri
48 2024/190 188 40 HALİT KESKİN ve ark. KARAMAN
YENİ MAHALLE		 20,33 m² irtifak
49 2024/191 105 97 ASIM BOZKURT ve ark. KARAMAN 72,51 m² irtifak
50 2024/192 188 46 CEMAL EKİM ve ark. KARAMAN
YENİ MAHALLE		 169,13m² irtifak
51 2024/193 105 98 ORHAN ÇOLAKOĞLU KARAMAN 31,1m² irtifak
52 2024/194 110 2 SELAHATTİN SEMERCİ ve ark ÇUKURÖREN 248,98 m² irtifak
53 2024/195 105 113 MUSTAFA AYKANAT KARAMAN 624,43 m² irtifak
54 2024/196 110 3 RECEP SEMERCİ ve ark. ÇUKURÖREN 319,08 m² irtifak
21,9 m² direk yeri
55
56		 2024/197
2024/198		 217
110		 19
7		 HAYRULLAH ÜSTÜN
KEMAL SEMERCİ ve ark.		 KARAMAN
KARAMANLAR M.
ÇUKURÖREN		 9,83 m² irtifak
384,46 m² irtifak
57 2024/199 110 22 RECEP SEMERCİ ve ark. ÇUKURÖREN 648,54 m² irtifak
58 2024/200 187 1 FEVZİ KESKİN ve ark. KARAMAN YENİ MAHALLE 2334,65 m² irtifak
15,54 m² direk yeri
59 2024/201 187 2 ŞAHİN SEMERCİ ve ark. KARAMAN 57,67 m² irtifak
60 2024/202 103 44 HAYRULLAH ÜSTÜN KARAMAN
KADI MAHALLESİ		 38,04 m² irtifak
61 2024/203 176 1 ALİ AKKOÇ ve ark. KARAMAN 46,63 m² irtifak
62 2024/204 105 117 KİBAR DEMİRCAN ve ark. KARAMAN 565,65 m² irtifak
63 2024/205 157 15 GÜLAY AKKOÇ ve ark. KARAMAN
KADI MAHALLESİ		 235,73 m² irtifak
64 2024/206 105 114 ALİ EKİM ve ark. KARAMAN 1024,59 m² irtifak
65 2024/207 175 6 CELAL AYDIN KARAMAN 9,99 m² irtifak
66 2024/208 105 37 HAYRİ ÖZTÜRK ve ark. KARAMAN 48m² irtifak
67 2024/209 175 5 CELAL AYDIN KARAMAN 19,6 m² irtifak
68 2024/210 174 4 CEMİL AKYÜZ ve ark. KARAMAN 18,54 m² irtifak
69 2024/211 105 116 HASAN ÖZTÜRK ve ark. KARAMAN 257,95 m² irtifak
70 2024/212 175 7 EMİNE AYKUŞ ve ark. KARAMAN 12,28 m² irtifak
71 2024/213 174 3 CEMİL AKYÜZ ve ark. KARAMAN 24,64 m² irtifak
72 2024/214 174 7 FATMA AYDEMİR ve ark. KARAMAN 16,21 m² irtifak
73 2024/215 175 4 ABDULLAH ERARSLAN ve ark. KARAMAN 25,92 m² irtifak
74 2024/216 174 2 CEMİL AYKÜZve ark. KARAMAN 12,52 m² irtifak
75 2024/217 156 31 CEVDET AKYOL ve ark. KARAMAN
KADI MAHALLESİ		 82,57 m² irtifak
76 2024/218 156 30 HÜSNÜ ERKOL ve ark. KARAMAN
KADI MAHALLESİ		 168,57m² irtifak
77
78		 2024/219
2024/220		 156
156		 21
29		 RIFAT ALBOĞA ve ark.
ORHAN ÇOLAKOĞLU		 KARAMAN
KADI MAHALLESİ
KARAMAN
KADI MAHALLESİ		 334,17 m² irtifak
130,95 m² irtifak
79 2024/221 156 27 ADEM ÜSTÜNTAĞ ve ark. KARAMAN
KADI MAHALLESİ		 876,42 m² irtifak
15,43 m² direk yeri
80 2024/222 156 15 ERDAL AKYOL KARAMAN
KADI MAHALLESİ		 13,32 m² irtifak
81 2024/223 156 17 NAİL AKTAŞ KARAMAN
KADI MAHALLESİ		 785,54 m² irtifak
82 2024/224 156 14 ABDÜLKERİM ERKOL ve ark. KARAMAN
KADI MAHALLESİ		 857,42 m² irtifak
9,52 m² direk yeri
83 2024/225 105 35 NECATİ AYKANAT KARAMAN 13,83 m² irtifak
84 2024/226 107 16 KADİR KAHYA ve ark. ECELER 168,27 m² irtifak
8,88 m² direk yeri
85 2024/227 105 34 BAHATTİN EMEÇ KARAMAN 29,56 m² irtifak
86 2024/228 105 36 CEVAT ÜSTÜNBAŞ ve ark. KARAMAN 17,21 m² irtifak
87 2024/229 157 20 EROL ÇOLAKOĞLU KARAMAN
KADI MAHALLESİ		 56,38 m² irtifak
88 2024/230 107 3 AHMET - ECELER 633,67 m² irtifak
17,64 m² direk yeri
89 2024/231 107 15 HABİBE AKTAŞ ve ark. ECELER 235,72 m² irtifak
90 2024/232 188 81 ERCAN ALKAN ve ark. KARAMAN
YENİ MAHALLE		 303,52 m² irtifak
91 2024/233 176 2 MEHMET AKKOÇ ve ark. KARAMAN 26,9 m² irtifak
92 2024/234 107 5 EMİN SARI ve ark. ECELER 174,11 m² irtifak
93 2024/235 105 168 AKİF ATAMAN ve ark. KARAMAN 528,22 m² irtifak
94 2024/236 105 164 ABDULLAH ALBOĞA ve ark. KARAMAN 149,5 m² irtifak
95 2024/237 105 181 KAMİL ATAMAN ve ark. KARAMAN 44,03 m² irtifak
11,64 m² direk yeri
96 2024/238 188 34 FEVZİ KESKİN ve ark. KARAMAN
YENİ MAHALLE		 3609,33 m² irtifak
35,28 m² direk yeri
97 2024/239 107 19 ERSİN SARI ve ark. ECELER 163,32 m² irtifak
98 2024/240 105 183 MUSTAFA AKAY ve ark. KARAMAN 378,39 m² irtifak
2,8 m² direk yeri
99 2024/241 216 4 KAMİL ATAMAN ve ark. KARAMAN
KARAMANLAR M.		 1101,46 m² irtifak
100 2024/242 107 14 AHMET ÇOLAK ve ark. ECELER 208,58 m² irtifak
101 2024/243 216 3 KAMİL ATAMAN ve ark. KARAMAN
KARAMANLAR M.		 128,52 m² irtifak
102 2024/244 103 41 ŞABAN DEMİRTAŞ KARAMAN
KADI MAHALLESİ		 526,24m² irtifak
103 2024/245 107 12 HASAN KAHYA ECELER 402,24 m² irtifak
104 2024/246 188 80 MUZAFFER ALKAN KARAMAN
YENİ MAHALLE		 31,12 m² irtifak
105 2024/247 105 182 MEHMET DİRLİK KARAMAN 239,92 m² irtifak
7,46 m² direk yeri
106 2024/248 107 13 AYŞE KAHYA ve ark. ECELER 182m² irtifak
107 2024/249 103 16 ERDAL AKYOL ve ark. KARAMAN
KADI MAHALLESİ		 122,99 m² irtifak
108 2024/250 188 79 HALİT KESKİN ve ark. KARAMAN
YENİ MAHALLE		 306 m² irtifak

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02096786

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T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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