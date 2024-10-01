T.C. ANKARA 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/1118

MİRASÇI : MEHMET MUZAFFER OGAN(OSMAN KEMALETTİN ve EMİNE DİLBER OĞLU, 290****316 T.C.KİMLİK NUMARALI)

42772460002 T.C.kimlik numaralı Hüseyin Rahmi ÖNBERK'in 01/01/1990 tarihinde vefatı üzerine 04/07/1986 tarihli El Yazısı Vasiyetname açılıp okunmak üzere mahkememize gönderilmiştir.

Murisin mirasçısı olup yukarıda kimlik numarası, anne ve baba adı belirtilen Mehmet Muzaffer OGAN'ın yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata elverişli adresinin belirlenemediği, bu nedenle muris tarafından düzenlenen vasiyetname ve duruşma gününün kendisine tebliğ edilemediği anlaşılmakla, adı geçen mirasçıya Tebligat Kanunu'nun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Buna göre; Muris tarafından el yazısı ile düzenlenerek 01/01/1990 tarihli, "....1986 yılı Temmuz ayının 4.üncü gününde Ankara Emek Mahallesi 60.ıncı Sokak No: 88/4'deki dairemde ikamet etmekte iken son arzularımı muhtevi olan iş bu vasiyetnamemi kendi el yazımla düzenledim. 1-Ankara Emek Mahallesi 60.ıncı Sokak No: 88/4'de ve imarın 5296 ada, 13 parseldeki dairenin 1/2 hissemin vefatım halinde eşim Fatma Nevin ÖNBERK'e kalmasını ve onun adına tescili ile tasarrufunu arz ediyorum. 2-Vefatımdan sonra eşim tarafından tasarruf edilecek olan apartman dairesini kendisi hayatta iken arzusuna göre kullanmasını ve ileride arzu ettiği şekilde hayır kurumlarına bağış yapmakta serbest olduğunu açıklıyorum. 3-Vefatım tarihinde mevcut bulunan nakit ile diğer menkul malların ve ev eşyalarını da keza eşime bırakıyorum. Son arzularım bundan ibaret olup vasiyetnamemin eşim tarafından aynen uygulanacağını bildiğim için müsterihim..." içerikli vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususunda beyanda bulunmak üzere Ankara Adliye Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binasında bulunan Mahkememize ait duruşma salonunda 28/11/2024 günü saat 11:13'de yapılacak olan duruşmaya bizzat gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu, muris tarafından düzenlenen ve dava konusu edilen vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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