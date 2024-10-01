T.C. BAKIRKÖY 9. AİLE MAHKEMESİ

Esas No : 2024/36 Esas

İLANEN TEBLİGAT

Bakırköy 9 Aile Mahkemesi,

Davalı İBRAHİM BARRİ, Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu, Mahmoud ve Fakhrie oğlu, 20/12/1996 doğumlu, Kotek Mah. Nusaybin Cad. No:123/4 Artuklu /MARDİN adresinde iken ikametgahı meçhul.

Davacı FİKRİYE BARRİ tarafından davalı İBRAHİM BARRI aleyhine mahkememize açılan boşanma davasının açık yargılaması sırasında;davalıya tahkikata geçildiğine ilişkin duruşma gününün ilanen tebliğine, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren "Tahkikata geçildiğinden belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz ve geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği hususu ve yargılamanın yargılamanın 05/12/2024 günü saat 10.10'a bırakılmasına karar verildiği"nin adresi meçhul olan davalı İBRAHİM BARRİ'ye ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 19/09/2024

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