T.C. İSKENDERUN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.17297182-2022/371-Ceza Dava Dosyası 24.09.2024

Konu :

İ L A N

İskenderun 1. Asliye Ceza Mahkemesince;Muhammed ve Vahide oğlu 15/05/1995 Halep d.lu sanık HASAN SEYAH hakkında Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan açılan kamu davasında mahkememizin 2022/371 Esas, 2023/44 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında aynı suç maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ve sanık hakkında Beraat kararı verildiği,

Gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, ancak sanığın adreslerinin meçhul olduğundan mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

İşbu kararın son ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya bu yöndeki beyanın zabıt katibince tutanağa geçilerek ilgili mahkeme hakimliğince onaylanması suretiyle yargılamaya konu karara karşı Adana Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ihtar olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02094664