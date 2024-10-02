T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2024 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 10:20

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2024 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 11:20

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-2 Mahalle, 629 Ada, 1 Parsel, A3-2 Blok, 4 Nolu Bağımsız BölümünMüdürlüğümüz dosyasında bulunan 27/11/2023 tarihli bilirkişi raporuna göre;Kıymet takdirine konu taşınmaz İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, İkitelli-2 mahallesi, kat mülkiyetli, 629 ada, 1 parsel, 30.630,38m2 yüzölçümlü, 6 Bloklu Kargirİşyeri ana taşınmaz nitelikli, A3-2 blok, 4 ve 29 no.lu bağımsız bölüm, 1/180 arsa paylı, Asma Katlı Atölye bağımsız bölüm nitelikli, İdari adresi: İkitelli-2 Mahallesi, Eskoop Sanayi Sitesi, No:146, A3-2 Blok, D:4 ve 29 Başakşehir/İSTANBUL adresinde bulunan " 6 Bloklu Kargir İşyeri " nitelikli taşınmazdır. Taşınmazın bünyesinde bulunduğu, '6 Bloklu Kargir İşyeri nitelikli bina 25 yıllıktır. Taşınmazın bünyesinde bulunduğu bina; zemin kat+Asma katlı normal kat olmak üzere toplam 1 katlıdır. Bina girişi kuzey cepheden zemin kattan site içerisine bağlantılı olarak projelendirilmiştir.Taşınmaz Organize Sanayii sitesi içerisinde Asma Katlı İşyeri şeklinde yapılmıştır. Taşınmaz işyerine uygun şekilde değişikler yapılarak kullanılmaktadır. Mimari projesine göre ve taşınmazın yerinde yapılan incelemede ana taşınmazın, zemin katta Büro ve Atölye ve Bina Girişi şeklindedir. Organize Sanayii Sitesi içerisinde benzer şekilde birçok Asma katlı İşyerleri bulunmaktadır. Yapıda asansör bulunmamakta olup ısınma sistemi soba sistemlidir. Taşınmaz işyerine projesinden farklı olarak eklemeler yapılmıştır. Bölgede site içerisinde çeşitli katlarda Sanayi tipi işyeri nitelikli yapılaşma yaygın olup kamu hizmetlerinden tam olarak istifade edilmektedir. Taşınmazlar 4 ve 29 nolu işyerleri aynı özellikte arka arkaya 2 dükkan şeklinde olup, birleştirilerek birliktr kullanılmaktadır. Mimari Projeye göre Asma katlı işyeri~175,00 m2 net alanlı, ~192,00m2 brüt alanlı olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın giriş kapısı sürgülü, pencereleri PVC mamuldendir. İşyerinin Site içerisinde, otoparklı, güvenlikli, iyi bir konumda olduğu görülmüştür.Bina, 2. Sınıf malzeme ve işçilikle inşa edilmiştir.OSB CEVAP YAZISINDA:Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin "OSB'lerde Kurulamayacak tesisler" başlıklı 54. maddesi aşağıdaki gibi olup, kuruluş protokolümüzde ilgili maddeye atıfta bulunulmuştur. Tapudan satış işlemi gerçekleştirilirken satın alan ekteki taahhütnameyi doldurmak zorunda olup, tarafımıza ibraz etmelidir. (EK-1)MADDE-54:OSB'de kurulmasında sakınca görülen tesisler hakkında, yürürlükteki çevre mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesi ve diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik tümtedbirlerin alınması kaydıyla; müteşebbis heyet veya genel kurulca belirlenen prensipler çerçevesinde "yönetim kurulunca karar verilir. Gerekmesi halinde konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş veya Rapor alınır. OSB'de kurulamayacağına karar verilen tesise ilişkin nihai karar, ilgilinin başvurusu üzerine Bakanlık Makamından alınacak onay ile verilir."3- OSB'mizin mevzuatında ön görülen ve yukarıda belirtilen katılımcı niteliklerine uygun olması halinde,taşınmazın icra yolu ile satışında OSB'miz yönünden herhangi bir mahsur bulunmamaktadır.Adresi : İkitelli-2 Mah. Eskoop Sanayi Sitesi No:145A3-2 Blok D:4 Başakşehir/ İSTANBULYüzölçümü : 30.630,38 m2 ana taşınmazArsa Payı : 1/180İmar Durumu :Dosyasına sunulan Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün yazısına göre; Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesi, kat mülkiyetli, 629 ada, 1 parsel bugün itibariyle 1/1000 ölçekli İmar Durumu Belgesinin mevcut olmadığı, bildirilmiştir.Kıymeti : 5.062.500,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 04/07/2014 tarihli 10928 yevmiye numaralı Taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde osbden uygunluk görüşü alınması zorunludur.Özellikleri :İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İkitelli-2 Mahalle, 629 Ada, 1 Parsel, A3-2 Blok, 29 Nolu Bağımsız BölümünMüdürlüğümüz dosyasında bulunan 27/11/2023 tarihli bilirkişi raporuna göre;Kıymet takdirine konu taşınmaz İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, İkitelli-2 mahallesi, kat mülkiyetli, 629 ada, 1 parsel, 30.630,38m2 yüzölçümlü, 6 Bloklu Kargirİşyeri ana taşınmaz nitelikli, A3-2 blok, 4 ve 29 no.lu bağımsız bölüm, 1/180 arsa paylı, Asma Katlı Atölye bağımsız bölüm nitelikli, İdari adresi: İkitelli-2 Mahallesi, Eskoop Sanayi Sitesi, No:146, A3-2 Blok, D:4 ve 29 Başakşehir/İSTANBUL adresinde bulunan " 6 Bloklu Kargir İşyeri " nitelikli taşınmazdır. Taşınmazın bünyesinde bulunduğu, '6 Bloklu Kargir İşyeri' nitelikli bina 25 yıllıktır.Taşınmazın bünyesinde bulunduğu bina; zemin kat+Asma katlı normal kat olmak üzere toplam 1 katlıdır. Bina girişi kuzey cepheden zemin kattan site içerisine bağlantılı olarak projelendirilmiştir.Taşınmaz Organize Sanayii sitesi içerisinde Asma Katlı İşyeri şeklinde yapılmıştır. Taşınmaz işyerine uygun şekilde değişikler yapılarak kullanılmaktadır. Mimari projesine göre ve taşınmazın yerinde yapılan incelemede ana taşınmazın, zemin katta Büro ve Atölye ve Bina Girişi şeklindedir. Organize Sanayii Sitesi içerisinde benzer şekilde birçok Asma katlı İşyerleri bulunmaktadır. Yapıda asansör bulunmamakta olup ısınma sistemi soba sistemlidir. Taşınmaz işyerine projesinden farklı olarak eklemeler yapılmıştır. Bölgede site içerisinde çeşitli katlarda Sanayi tipi işyeri nitelikli yapılaşma yaygın olup kamu hizmetlerinden tam olarak istifade edilmektedir. Taşınmazlar 4 ve 29 nolu işyerleri aynı özellikte arka arkaya 2 dükkan şeklinde olup, birleştirilerek birlikte kullanılmaktadır. Mimari Projeye göre Asma katlı işyeri~175,00 m2 net alanlı, ~192,00m2 brüt alanlı olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın giriş kapısı sürgülü, pencereleri PVC mamuldendir. İşyerinin Site içerisinde, otoparklı, güvenlikli, iyi bir konumda olduğu görülmüştür.Bina, 2. Sınıf malzeme ve işçilikle inşa edilmiştir.OSB CEVAP YAZISINDA:Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin "OSB'lerde Kurulamayacak tesisler" başlıklı 54. maddesi aşağıdaki gibi olup, kuruluş protokolümüzde ilgili maddeye atıfta bulunulmuştur. Tapudan satış işlemi gerçekleştirilirken satın alan ekteki taahhütnameyi doldurmak zorunda olup, tarafımıza ibraz etmelidir. (EK-1)MADDE-54:OSB'de kurulmasında sakınca görülen tesisler hakkında, yürürlükteki çevre mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesi ve diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik tümtedbirlerin alınması kaydıyla; müteşebbis heyet veya genel kurulca belirlenen prensipler çerçevesinde "yönetim kurulunca karar verilir. Gerekmesi halinde konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş veya Rapor alınır. OSB'de kurulamayacağına karar verilen tesise ilişkin nihai karar, ilgilinin başvurusu üzerine Bakanlık Makamından alınacak onay ile verilir."3- OSB'mizin mevzuatında ön görülen ve yukarıda belirtilen katılımcı niteliklerine uygun olması halinde,taşınmazın icra yolu ile satışında OSB'miz yönünden herhangi bir mahsur bulunmamaktadır.Adresi : İkitelli-2 Mah.Eskoop Sanayi Sitesi No:146 A3-2 Blok D:29 Başakşehir/ İSTANBULYüzölçümü : 30.630,38 m2ana taşınmazArsa Payı : 1/180İmar Durumu :Dosyasına sunulan Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün yazısına göre; Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 mahallesi, kat mülkiyetli, 629 ada, 1 parsel bugün itibariyle 1/1000 ölçekli İmar Durumu Belgesinin mevcut olmadığı, bildirilmiştir.Kıymeti : 5.062.500,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 04/07/2014 tarihli 10928 yevmiye numaralı Taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde osbden uygunluk görüşü alınması zorunludur.

01/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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