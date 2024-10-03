BAYBURT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

Belediyemiz Meclisinin 10.09.2024 tarih ve 355 sayılı kararı ve Belediyemiz Encümeninin 27.09.2024 tarih ve 268 sayılı kararlarına istinaden Mülkiyeti Belediyemize ait Gençosman Mahallesi ada: 791 parsel: 18 B blok 10.katta bulunan 80 bağımsız bölüm numaralı 377,42 m²(brüt) dubleks dairenin satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacak olup 3.maddede detayları belirtilmiştir.



S.N Mevki

Cinsi

Ada

Parsel

BLOK

KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NO BRÜT m2 MUHAMMEN SATIŞ

BEDELİ Geçici Teminat

Bedeli İhale Doküman Bedeli 1 GENÇOSMAN MAHALLESİ DUBLEKS DAİRE 791 18 B 10 80 377,42 7.500.000,00 TL 225.000,00.-TL 1.000,00 TL

Tebligat Adres Beyanı İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı. Şartname alındı makbuzu. Yer Gördü Belgesi İhalelerden yasaklılık durum formu Geçici Teminat dekontu. Nüfus cüzdan fotokopisi İkametgâh ilmühaberi İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi) Vekâleten ihaleye gireceklerden vekâletname. (Noter onaylı)

Tebligat Adres Beyanı İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname. Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı. Şartname alındı makbuzu. Geçici teminat dekontu. Yer Gördü Belgesi İhalelerden yasaklılık durum formu Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği. Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi '' ihalenin yapıldığı yıla ait ''Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü (Noter onaylı) Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge. Yetkilinin kimlik fotokopisi. Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye girecek olanlardan vekâletname. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık, Sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar)

Madde 1-Madde 2- İhale 18.10.2024 Cuma günü Saat: 15:00 'da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.Madde 3- Satılacak Olan Gayrimenkulün Muhammen Bedeli ve Geçici Teminatı:Madde 4 – Satış ihalesi olacak Dubleks dairenin ihale bedeli ve ihale bedelleri üzerinden hesaplanan damga vergileri peşin tahsil edilecektir.Madde 5- Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.

Madde 6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.



Madde 7- İhale Dosyaları 18.10.2024 Cuma günü Saat: 12:00 kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. İhale dosyası ihale son dosya teslim saatine kadar idareye ulaşmayan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.



Madde 8- İhaleye katılmak isteyen istekliler 3. maddede belirtilen ihale doküman bedelini ödeyerek şartname almak zorundadır. İhale doküman bedelleri her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve ihale doküman bedellerini Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. İştirakçilerin ihaleye gireceği satış İhalesi için şartname alması ve dosya oluşturması gerekmektedir.





İlanen duyurulur.